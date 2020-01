Na Karavankah bo odprt posel za elektro-strojno opremo in obnovo zahodne cevi

Dars bo v četrtek s turško družbo Cengiz podpisal pogodbo o zgraditvi druge cevi predora Karavanke. Pogodbena vrednost znaša 98,5 milijona evrov brez DDV oziroma 120,2 milijona evrov z DDV.



Pogodba določa, da mora izvajalec kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku dostaviti ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do 27. februarja letos. S predložitvijo bančne garancije in preostalih zahtevanih dokumentov bodo izpolnjeni pogoji za uvedbo izvajalca v delo in bo začel teči pogodbeni rok, so sporočili z Darsa.



Cengiz bo izvedel gradbena dela v predoru in razširil avtocesto od predorske cevi do cestninske postaje Hrušica v štiripasovnico, v okviru tega bodo zgradili tudi 165 metrov dolg most na avtocesti čez Savo Dolinko. Dars bo moral še objaviti javno naročilo za izbor izvajalca za elektro-strojno opremo v predoru.



Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dveletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.