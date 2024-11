Na Kitajskem so kriptovalute dobrodošle, a ne povsem

Kitajska sodišča so v zadnjem času izdala več pomembnih sodb, ki vplivajo na pravni status kriptovalut v državi. Ena ključnih točk je, da je lastništvo kriptovalut kot osebna lastnina dovoljeno.

Sodnik Sun Jie je v sodbi v Šanghaju pojasnil, da imajo kriptovalute lastnosti premoženja, zato je njihovo posedovanje zakonito. Vendar pa to ne velja za poslovne dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute, saj lahko te motijo ekonomski in finančni red ali služijo kot plačilno sredstvo za nezakonite dejavnosti.

Sodna praksa glede lastništva kriptovalut je na Kitajskem jasna: posamezniki lahko legalno posedujejo kriptovalute, vendar so poslovne dejavnosti z njimi strogo omejene. Na primer, sodba šanghajskega sodišča je potrdila, da kriptovalute nimajo statusa zakonitega plačilnega sredstva, a imajo vrednost kot virtualno blago. Sodišča so večkrat poudarila, da je za komercialne subjekte nezakonito sodelovati v investicijah, trgovanju ali izdaji žetonov.

Prva je finančna stabilnost

Omejitve poslovnih dejavnosti z uporabo kriptovalut so stroge, saj se kitajska vlada boji, da bi lahko kriptovalute ogrozile finančno stabilnost. Zato so vse poslovne aktivnosti, povezane s kriptovalutami, kot so trgovanje, izdajanje žetonov in uporaba kriptovalut kot plačilnega sredstva, prepovedane. Sodnik Sun Jie je v svoji sodbi poudaril, da so zakoni in predpisi vedno ohranjali visok pritisk na špekulativne dejavnosti v trgovanju s kriptovalutami.

Primeri sodnih odločb v zvezi s kriptovalutami kažejo na dosledno izvajanje teh omejitev. Na primer, šanghajsko ljudsko sodišče je v primeru spora med dvema podjetjema glede prve ponudbe kovancev (ICO) razsodilo, da je pogodba nična, saj je ICO v nasprotju s kitajskimi finančnimi predpisi. Prav tako je sodišče v okrožju Jiahe zavrnilo zahtevo tožnika za vračilo 6,27 milijona dolarjev v USDT (tether – kriptovaluta, vezana na ameriški dolar), ker kriptovalute, kot so bitcoin, ether in USDT, niso zakonito plačilno sredstvo in ne uživajo pravne zaščite.

Te sodbe poudarjajo, da medtem ko posamezniki lahko posedujejo kriptovalute, poslovne dejavnosti z njimi ostajajo strogo nadzorovane in omejene.

Sodne odločbe na Kitajskem so pomembno vplivale na kriptoskupnost in trg. Kriptoskupnost je na splošno pozitivno sprejela sodbe, ki dovoljujejo osebno lastništvo kriptovalut. Vendar pa so stroge omejitve poslovnih dejavnosti z uporabo kriptovalut povzročile mešane odzive, saj nekateri vidijo v tem potencialno omilitev stališča Kitajske do kriptovalut, medtem ko drugi menijo, da se bo to le malo spremenilo zaradi trdnih omejitev poslovnih dejavnosti.

Poslovanje ostaja omejeno

Za prihodnost kriptoindustrije na Kitajskem so te sodne odločbe ključne. Čeprav posamezniki lahko posedujejo kriptovalute, je poslovanje z njimi še vedno prepovedano. To pomeni, da podjetja ne morejo izdajati žetonov, trgovati s kriptovalutami ali jih uporabljati kot plačilno sredstvo. Ta pravni okvir zagotavlja, da finančna stabilnost države ostane neogrožena, vendar hkrati omejuje inovacije in rast kriptoindustrije.

Vpliv sodnih odločb na cene kriptovalut in trgovanje je bil opazen. Po objavi sodb so cene nekaterih kriptovalut, kot je bitcoin, narasle. To je deloma posledica pozitivnih odzivov kriptoskupnosti, ki sodbe vidi kot korak k večji pravni jasnosti. Vendar pa ostajajo pomisleki glede dolgoročne rasti trga zaradi strogih omejitev poslovnih dejavnosti.

Nekatera podjetja in posamezniki so se že prilagodili novim pravnim okvirom. Na primer, Nano Labs, kitajsko podjetje za rudarjenje kriptovalut, je začelo sprejemati bitcoin kot plačilo, kar je sprožilo špekulacije o morebitni postopni omilitvi stališča Kitajske do kriptovalut. Prav tako so nekatera podjetja našla načine za delovanje v skladu z zakonodajo, na primer z osredotočanjem na tehnologijo veriženja blokov brez uporabe kriptovalut.

Sodne odločbe so tako prinesle določeno mero pravne jasnosti, vendar ostaja vprašanje, ali bo Kitajska v prihodnosti omilila svoje stališče do poslovnih dejavnosti z uporabo kriptovalut. Kriptoskupnost in trg bosta še naprej pozorno spremljala razvoj dogodkov, saj bodo prihodnje odločitve ključne za nadaljnjo rast in razvoj kriptoindustrije na Kitajskem.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.