Kriptovalute so večinoma naložbe

Raziskava ameriške Zvezne korporacije za zavarovanje depozitov (FDIC) iz leta 2023 je pokazala zanimive trende glede uporabe kriptovalut med ameriškimi gospodinjstvi. Razširjenost kriptovalut je bila razmeroma nizka, saj jih je uporabljalo le 4,2 odstotka anketiranih gospodinjstev.

Med njimi je bila večina uporabnikov visoko izobraženih, mlajših in iz gospodinjstev z višjimi dohodki. Na primer, sedem odstotkov gospodinjstev z letnim dohodkom, višjim od 75.000 dolarjev, je uporabljalo kriptovalute, kar je veljalo za le 1,1 odstotka gospodinjstev z letnim dohodkom, nižjim od 15.000 dolarjev.

Pomembna je tudi demografija

Demografske razlike so bile prav tako očitne. Uporaba kriptovalut je bila višja med azijskimi (7,5 odstotka) in belskimi gospodinjstvi (5,2 odstotka), medtem ko je bila nižja med črnskimi (3,2 odstotka) in hispanskimi gospodinjstvi (3,5 odstotka). Starost je igrala pomembno vlogo, saj je 9,8 odstotka prebivalcev, starih od 25 do 34 let, uporabljalo kriptovalute, v primerjavi z le 1,2 odstotka prebivalcev, starejših od 65 let.

Kljub temu da so kriptovalute pogosto predstavljene kot rešitev za prebivalce, ki malo uporabljajo klasične bančne storitve ali pa jih sploh ne, je raziskava pokazala drugačno sliko. Nebančna gospodinjstva, ki nimajo bančnega ali kreditnega računa, so kriptovalute uporabljala najmanj (1,2 odstotka), medtem ko so pomanjkljivo bančna gospodinjstva, ki imajo bančni račun, a se zanašajo tudi na nebančne finančne storitve, uporabljala kriptovalute nekoliko več (6,2 odstotka). Polno bančna gospodinjstva so kriptovalute uporabljala v 4,8 odstotka primerov.

Kriptovalute je leta 2023 uporabljalo 4,2 odstotka ameriških gospodinjstev. Uporaba mobilnega bančništva je postala prevladujoča metoda dostopa do bančnih računov Nebančne finančne storitve uporabljajo premožnejši in milenijci.

Namen uporabe kriptovalut je bil večinoma investicijski. Kar 92 odstotkov uporabnikov je kriptovalute držalo kot naložbo, medtem ko jih je le 3,3 odstotka uporabljalo za pošiljanje in prejemanje denarja. To kaže, da kljub potencialu kriptovalut za finančno vključenost trenutno te vloge v praksi ne izpolnjujejo.

Raziskava FDIC je prvič vključila vprašanja o uporabi kriptovalut, kar omogoča boljše razumevanje njihovega mesta v sodobnem finančnem sistemu. Čeprav kriptovalute še niso prevzele vloge tradicionalnih bančnih storitev, njihova uporaba med nekaterimi demografskimi skupinami kaže na potencial za prihodnjo rast in razvoj.

Vsi Američani nimajo banke

Bančna vključenost v ZDA je v letu 2023 dosegla rekordne ravni, saj je skoraj 96 odstotkov gospodinjstev imelo bančni račun. Kljub temu je bilo 4,2 odstotka gospodinjstev, kar predstavlja približno 5,6 milijona gospodinjstev, še vedno brez bančnega ali kreditnega računa. Ta delež je najmanjši od začetka raziskav FDIC leta 2009. Kljub splošnemu napredku ostajajo pomembne razlike med različnimi demografskimi skupinami. Gospodinjstva z nižjimi dohodki, nižjo izobrazbo, temnopolti, hispanci, invalidi in enostarševska gospodinjstva so še vedno bolj verjetno nebančni.

Nebančna gospodinjstva uporabljajo predvsem gotovino (66,2 odstotka) ali kombinacijo predplačniških kartic in nebančnih plačilnih storitev, kot so PayPal, Venmo ali Cash App (33,8 odstotka). Pomanjkljivo bančna gospodinjstva, ki imajo bančni račun, a uporabljajo tudi nebančne finančne storitve, predstavljajo 14,2 odstotka vseh gospodinjstev, kar je približno 19 milijonov gospodinjstev. Ta gospodinjstva se pogosto zanašajo na storitve, kot so posojila na dan plačila in unovčevanje čekov.

Uporaba mobilnega bančništva je postala prevladujoča metoda dostopa do bančnih računov, saj jo uporablja skoraj polovica bančnih gospodinjstev (48,3 odstotka). V zadnjem desetletju se je uporaba mobilnega bančništva povečala za skoraj devetkrat, medtem ko se je uporaba bančnih okenc zmanjšala za več kot polovico, uporaba spletnega bančništva pa za več kot tretjino.

Finančna vključenost pomembno vpliva na ekonomsko stanje gospodinjstev. Dostop do varnih in dostopnih bančnih računov je ključen za sodelovanje v ekonomiji. Gospodinjstva z dostopom do bančnih storitev imajo večjo finančno stabilnost in lažji dostop do kreditov. Kljub temu pa raziskava FDIC razkriva, da še vedno obstajajo pomembne razlike v dostopu do bančnega sistema, ki jih je treba nasloviti. Na primer, stopnje nebančnih gospodinjstev med manjšinami so še vedno precej višje kot pri belskih gospodinjstvih: 10,6 odstotka pri črnskih gospodinjstvih, 9,5 odstotka pri hispanskih gospodinjstvih in 12,2 odstotka pri ameriških Indijancih ali aljaških domorodcih v primerjavi z 1,9 odstotka pri belskih gospodinjstvih.

Uporaba nebančnih plačilnih storitev je v zadnjih letih narasla, medtem ko se je uporaba predplačniških kartic zmanjšala. Skoraj 36 odstotkov ameriških potrošnikov je leta 2023 uporabljalo nebančne finančne storitve, pri čemer so bili vodilni uporabniki gospodinjstva z visokimi dohodki in milenijci. To kaže na rastoči trend prepletanja tradicionalnih finančnih institucij z nebančnimi ponudniki finančnih storitev.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.