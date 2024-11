Trump je dober za ameriške delnice

V novembru je bila za kapitalske trge najpomembnejša zmaga Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA. S 312 elektorskimi glasovi je premagal Kamalo Harris, ki je prejela 226 elektorskih glasov. Republikanci so večino glasov pridobili tudi v senatu in predstavniškem domu.

Od začetka meseca do sredine novembra so se ameriške delnice podražile za 7,9 odstotka (merjeno v evrih), ko je indeks S&P 500 dosegel novo zgodovinsko najvišjo raven pri 6001 točki. Evropske delnice so se slabše odzvale na Trumpovo zmago ter zabeležile –0,8-odstotno donosnost. Na dan razglasitve zmage se je donosnost do dospetja ameriške desetletne državne obveznice s 4,27 povišala na 4,43 odstotka. Kaj so ključni vzroki za odziv kapitalskih trgov?

Trumpova politika

Načrti novoizvoljenega predsednika Trumpa v novem mandatu vključujejo znižanje davkov, uvedbo carin, končanje vojn, izgon migrantov, večji poudarek na črpanju nafte in deregulaciji bank.

Predlaga znižanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s trenutnih 21 na 15 odstotkov in ukinitev obdavčitve napitnin in drugih dodatkov za zaposlene v storitvenem sektorju. Proračunski primanjkljaj v ZDA znaša sedem odstotkov BDP in bi se lahko zaradi nižjih davkov še povečal, zato bi hkrati uvedel carine in znižal vladne izdatke.

Carine v višini deset odstotkov bi lahko doletele vse izdelke, ki se uvozijo v ZDA. Največ pozornosti bi usmeril na Kitajsko, ko bi v svojem mandatu poskusil opustiti uvoz kitajske elektronike, jekla in farmacevtskih izdelkov.

Oddelek za učinkovitost vlade bosta vodila Elon Musk in Vivek Ramaswamy, ki bosta poskušala izboljšati splošno učinkovitost vlade ter zmanjšati obseg birokratske države ter posledično vladne izdatke. Trump je obljubil odločno delovanje v smeri prekinitve vojn v Gazi in Ukrajini ter izgon ilegalnih priseljencev. Dodatno bi umaknil regulativne ovire naftni industriji z namenom dodatnega črpanja nafte ter posledično krepitve izvoza in splošnemu nižanju cen energentov. Gospodarski ukrepi so večinoma spodbujevalni.

Odziv kapitalskih trgov

Naložbe so se različno odzvale na Trumpovo zmago. Obljuba nižjih davkov je bila precej spodbudna za ameriški delniški trg, ki je posledično dosegel nove najvišje ravni. Hkrati pa nižji davki predstavljajo bojazen na obvezniškem trgu zaradi nadaljnje krepitve proračunskega primanjkljaja.

INFOGRAFIKA: Delo

Zato se je v novembru donosnost desetletne ameriške državne obveznice rahlo povišala s 4,28 na 4,40 odstotka. V ZDA sta bili novembra za zdaj najbolj donosni panogi trajnih potrošnih dobrin (+13,2 odstotka) in energije (+11,5 odstotka). Obljuba deregulacije bank je pozitivno vplivala tudi na bančni sektor, ki se je na dan Trumpove zmage podražil za 12,8 odstotka. Izjemno donosna je bila tudi delnica proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, ki se je podražila za 41,2 odstotka, kar je posledica pričakovanega nadaljevanja sodelovanja Elona Muska s Trumpom. Trump je podpornik kriptovalut in je v svoji kampanji obljubil začetek strateške nacionalne kriptozaloge – posledično se je vrednost bitcoina v novembru povišala za 35,1 odstotka, in sicer s 70.000 dolarjev na 95.000 dolarjev.

Možnost uvedbe carin na uvoz izdelkov v ZDA precej negativno vpliva na borzne družbe drugod po svetu. S Trumpovo zmago se v Evropi pojavljajo skrbi glede financiranja Nata in morebitnega zmanjšanja vojaške pomoči ZDA, zato se pričakuje, da bo EU povečala izdatke za obrambo. Posledično so, kljub splošno negativnim donosom evropskih delnic, delnice borznih družb v obrambni industriji močno porasle – delnica nemške družbe Rheinmetall se je v novembru podražila za 26 odstotkov. V Evropi je bila v novembru najbolj donosna finančna industrija (+3,5 odstotka), najmanj donosna pa avtomobilska industrija (–6,0 odstotka).

Pogled naprej

Ameriške delnice so glede na kazalnik P/E (razmerje med ceno delnice in dobičkom podjetja na delnico) pri 24,8 visoko vrednotene. Kljub temu lahko zelo verjetno v začetku novega Trumpovega mandata pričakujemo še zmerno nadaljnjo rast ameriškega delniškega trga zaradi spodbudnih gospodarskih politik. To bo precej odvisno od njihove izvedbe in intenzivnosti. Nevarnost predstavlja tehnološki sektor, ki je v fazi razvoja obljubljenih produktov z umetno inteligenco. Visoka vrednotenja teh družb implicirajo zelo dobičkonosno revolucijo UI, ki pa se lahko v primeru nedoseženih pričakovanj hitro znižajo in posledično s seboj potegnejo tudi preostali delniški trg.