Na posvetu GZS o pomembnosti ohranitve strateške industrije v EU

Kandidati za nove evropske poslance, ki so sodelovali v današnji razpravi GZS o načrtih glede evropske industrije, so podprli pozive zbornice, da je treba strateško pomembne panoge ohraniti v Evropi. Nauk vseh dosedanjih kriz je po njihovem to, da moramo poskrbeti zase, na področju energetike pa postati samooskrbni.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal je opozorila, da se evropska industrija seli zaradi visokih cen energentov, subvencij v tretjih državah in tudi zaradi ne dovolj premišljenega hitenja EU proti popolnemu razogličenju. »Industrija v Sloveniji podpira zeleni prehod in se nanj tudi pospešeno pripravlja, vendar potrebujemo pomoč države tako z vidika financiranja kot enostavnih postopkov izdajanja dovoljenj,« je dejala.

»Države EU potrebuje industrijo materialov, ker ta zagotavlja krožno gospodarstvo, nove tehnologije in ohranja proizvodnjo strateških materialov v Evropi. Naš planet ne bo nič bolj zelen, če bomo umazano industrijo selil iz Evrope, potem pa uvažali materiale, ki jih v tretjih državah proizvajajo s tehnologijami, ki so daleč pod evropskimi standardi,« je dejala in opozorila še na ogljični odtis prevoza teh materialov v Evropo.

Te ugotovitve so podprli uradni in verjetni kandidati za evropske poslance Romana Tomc (SDS), Matej Tonin (NSi), Aleksander Jevšek (SD), Franc Bogovič (SLS), Uroš Brežan (Svoboda) in Luka Mesec (Levica). Po mnenju Tonina, Jevška, Brežana in Mesca se je selitev strateške industrije iz Evrope izkazala za napačno. »Cilji so bili postavljeni na pamet, prepovedi na zalogo,« je orisal Tonin.

»Vsi si želimo Evropo blaginje, zato v Evropi to industrijo, ki pa ima visoke okoljske standarde, potrebujemo,« je menil Brežan. »Smo pred izzivom, kako zaščititi planet in hkrati preživeti z gospodarstvom, ki je v hudi stiski,« je dejal Jevšek. Po Meščevem mnenju je nov zeleni dogovor nujen in Evropa mora obdržati pobudo: »Industrijski dogovor je postaviti ob bok zelenemu, da drug drugega podpreta.«

Bogovič je povedal, da se je aktualni Evropski komisiji vedno preveč mudilo, da bi za posamezen ukrep naredila presojo vplivov. »Preveliko je regulacije in premalo spodbud skozi davčno politiko,« je dejal. Tomc je ocenila, da bo prihodnja komisija popravljala stvari za sedanjo. Glede zelenega prehoda pa bi morali po njenem obrniti razmišljanje: »Če bo evropsko gospodarstvo bolj konkurenčno, bomo lahko dosegli višje cilje, kot je zeleni prehod, in ne obratno.« Bogovič pa je ob tem opozoril še na vojno za strateške materiale ter namesto samo ogljične nevtralnosti poudaril potrebo po tehnološki nevtralnosti.