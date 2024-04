Kmalu bo treba spet na Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Slovenska delegacija na Kitajskem se še ni povsem ustalila, ko jo je že čakal vrhunec celotnega obiska – vsaj če obisk ocenjujemo po tem, kdo je sprejel slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon. V sredo zjutraj sta jo namreč gostila kitajski podpredsednik Han Zheng in kitajski minister za zunanje zadeve Wang Yi.

Slovenska delegacija je v Peking prihajala prek več evropskih letališč, kjer je nekaj slovenskih potnikov izgubilo prtljago, toda ko so se počasi vsi zbrali, je med njimi prevladal ponos, da na Kitajskem še nikoli ni bilo večje slovenske delegacije.

V številkah to pomeni, da se bo med Pekingom, Šanghajem in Shenzhenom skupaj zbralo 82 ljudi iz slovenske politike in gospodarstva. Od tega je 11 predstavnikov iz politike ter 71 podjetnic in podjetnikov iz 54 podjetij.