Na poti do avtomatiziranih skladišč

Sodobno skladiščenje je prehodilo dolgo pot in tehnološki napredek je imel pomembno vlogo pri razvoju te panoge. Z novimi tehnologijami in napredkom pri načrtovanju distribucijskih centrov postajajo sodobna skladišča učinkovitejša, natančnejša in stroškovno znosnejša kot kadarkoli prej.

Predvsem na račun tehnologije, zato se njena integracija v sodobnih skladiščih in distribucijskih centrih nadaljuje – v današnjih skladiščih ne najdemo le viličarjev, povezanih z internetom, temveč tudi drone in robote. Kri po žilah skladiščnih sistemov pa seveda zagotavljajo podatki v realnem času, ki jih prispevajo takšni in drugačni senzorji.