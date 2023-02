Kljub avtomatizaciji so ljudje še nepogrešljivi

V nadaljevanju preberite:

Vse se dogaja v fizičnem svetu, v realnem svetu kilogramov, kubičnih metrov, kilometrov in ur. Bi šlo še hitreje in učinkoviteje? Vsekakor. Tudi podjetja na področju logistike in skladiščnega poslovanja vedno več vlagajo v avtomatizacijo, ki jo spremljajo visokoleteče obljube. Avtomatizacija procesov v logistiki ima veliko koristi, saj lahko najrazličnejše rešitve izboljšajo učinkovitost dela, zmanjšajo stroške in izboljšajo kakovost storitev za stranke.