Na tehtnici dolgoročni ali kratkoročni zakup elektrike

Prvi hladni val je v EU zvišal cene elektrike in delno tudi plina. Te so poskočile v času, ko slovenska podjetja kupujejo elektriko za prihodnje leto. Postavlja se vprašanje, ali je zdaj sploh ugoden čas za terminske nakupe. Zmedo povečuje še vlada, ki podjetja poziva k sklenitvi pogodb. Kaj o pogojih nakupov in državni pomoči meni gospodarstvo? So pomoči učinkovite?

Se bodo visoke cene elektrike ohranile tudi prihodnje leto? Zakaj mogoče da in zakaj se to ne bi smelo zgoditi? Kaj je razlog visokih cen? Je res kriva vojna v Ukrajini, ali pa so težave na evropskih trgih?