Nafta presegla 100 dolarjev za sod

Po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino je nafta brent prvič po letu 2014 presegla 100 dolarjev za sod, zgodaj zjutraj je cena presegla 102 dolarja za sod. Ob odprtju evropskih finančnih trgov so se sicer skoki cen surovin nekoliko ublažili, tako je tudi cena nafte brent znova dveštevilčna. Ob večjih nihanjih je nov odziv pričakovati po 15 uri, ko bodo delovni dan začeli vlagatelji na ameriških finančnih trgih.

Že včeraj zvečer je za slabo desetino poskočila tudi cena zemeljskega plina na nizozemski borzi. Ta se je s tem približal letošnji najvišji ceni iz januarja.

Rusija je druga največja izvoznica nafte, Evropa četrtino te dobi iz največje države na svetu. Hkrati pa je Rusija največji dobavitelj zemeljskega plina za Evropo. Zasedenost kapacitet evropskih skladišč plina je zdaj 30,74-odstotna, medtem ko je bila lani v istem času 37,12-odstotna. V Evropi se krepijo pozivi k razpršitvi virov energentov, povečuje se predvsem uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA.

Po ruskem napadu sta se okrepila dolar in jen, ameriški in azijski borzni trgi so v rdečem, rubelj je padel na rekordno nizko raven. Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc je pred časom pojasnil, da bi padec rublja prizadel predvsem slovenska podjetja, ki fakturirajo realizacijo v rubljih: »Zaradi volatilnosti menjalnega tečaja je valutna zaščita za valutni par evro-rubelj precej draga in se podjetja omejeno odločajo zanjo. Vsa tudi ne želijo javno razkriti, ali to zaščito uporabljajo.«

Na Ljubljanski borzi je prišlo zaradi večjega obsega prodajnih naročil do zamika pri začetku trgovanja z delnicami Krke. Tečaj delnic bo ob odprtju trgovanja izgubil vso lansko rast. Krka veliko poslov sklene v vzhodni Evropi, Rusija je njen največji posamični trg. V tej državi ima tudi največjo naložbo v tujini. Zaradi te naložbe ima sicer Krka v Rusiji status domačega proizvajalca. Krki se bo padec vnovični padec rublja poznal na dveh ravneh. Zaradi spremembe tečaja bo imela družba v prvem četrtletju opazno slabši finančni del poslovanja. Poleg tega pa bo tudi učinek prodaje v Rusiji manjši, ker bodo cene izdelkov v rubljih ostale nespremenjene ali pa se bodo spremenila manj od zdrsa tečaja. Dolenjski farmacevt zaščito pred tečajnimi nihanji uporablja občasno, ima pa delno vzpostavljeno naravno zaščito, ker večino izdelkov prodanih v Rusiji tam tudi proizvede.

Ker sta Rusija in Ukrajina tudi pomembni proizvajalki in izvoznici nekaterih prehranskih surovin, denimo žit in oljčnic, lahko konflikt dodatno podraži hrano.

Rusija deveti najpomembnejši izvozni trg

Ameriški predsednik Joe Biden in Evropska komisija sta napovedala nove sankcije proti Rusiji. Uvedba trgovinskih sankcij proti Rusiji bi precej prizadela tamkajšnje gospodarstvo, ekonomska škoda za Nemčijo in Unijo pa bi bila razmeroma majhna, v najnovejši analizi ugotavlja kielski inštitut za mednarodno ekonomijo (IFW).

menjava Slo Rusija Foto Zx Igd

Posledice sankcij bi sicer lahko občutila tudi nekatera slovenska podjetja. Ruska federacija je bila leta 2020 deveti najpomembnejši slovenski izvozni trg. Slovenija je tedaj vanjo izvozila za 865,6 milijona evrov, uvozila pa za 348,7 milijona evrov blaga.