Spirit Slovenija podelil nagrade najboljšim tujim investitorjem

V kategoriji »pametno« podjetje je prejemnik nagrade iSystem Labs. FOTO: Matjaž Očko

Belinka Perkemija je nagrado prejela v kategoriji »zeleno«. FOTO: Matjaž Očko

Rdeča nit inovacije

Podjetje TKK je prejemnik nagrade v kategoriji »ustvarjalno«. FOTO: Matjaž Očko

Ljubljana – Javna agencija Spirit Slovenija je tudi letos podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Na virtualni podelitvi so nagrado FDI Award Slovenia 2020 prejela podjetja: Atlantic Droga Kolinska v kategoriji pomemben zaposlovalec, Belinka Perkemija v kategoriji »zeleno«, TKK v kategoriji »ustvarjalno« in v kategoriji »pametno« podjetje iSystem Labs , ki je bilo tudi eno izmed desetih letošnjih nominirancev za Delovo podjetniško zvezdo 2020.Tuji investitorji so ključni gradniki tako pri ustvarjanju novih delovnih mest in dodane vrednosti, kot pri raziskavah in razvoju, novih tehnologijah ter regijskih oziroma mednarodnih širitvah, je dejal, v. d. direktorja Spirit Slovenija. In dodal, da priznanja podeljujejo najuspešnejšim podjetjem s tujim kapitalom, ki širijo svoje poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji ter spodbujajo ustvarjalne, inovativne in pametne rešitve. »Nagrade izkazujejo čast tako tujim lastnikom, slovenskim zaposlenim, kot njihovim dobaviteljem in kupcem, ki so temeljni gradniki njihovega uspeha.«Pomen tujih investitorjev za slovensko gospodarstvo je izpostavil, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. »S proaktivnim in dinamičnim pristopom smo lani uspeli povečati pritok tujih neposrednih investicij na dobrih 16 milijard evrov, kar trenutno predstavlja 33 odstotkov našega BDP. Slovenija ima na področju privabljanja tujih investitorjev jasno vizijo, saj si k nam prizadevamo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo. Ta bodo prispevala k dvigu kompetenc naše delovne sile, pozitivno vplivala na inovativnost in tehnološki razvoj ter prispevala k enakomernemu regionalnemu razvoju. Prizadevamo si za pritegnitev investitorjev, ki bodo pri nas odpirali raziskovalno-razvojne oddelke, in investicij, ki bodo omogočile čim višje pozicioniranje naših dobaviteljev v globalne verige vrednosti.« Ob tem je spomnil na izjemen slovenski inovacijski potencial ter napovedal nov koncept in program razvoja inovacijske dejavnosti, ki ga bo ministrstvo pripravilo skupaj s Spiritom.Rdeča nit letošnjega dogodka so bile inovacije in pomen kulture inoviranja za razvoj podjetja. Slovenija predstavlja privlačno in spodbudno okolje za razvoj prebojnih inovacij na mednarodni ravni, saj je vodilna med državami centralne in vzhodne Evrope (CEE) po številu skritih prvakov (t. i. hidden champions). To so zelo uspešna inovativna mala in srednje velika podjetja, ki so s svojimi prebojnimi tehnologijami, rešitvami in storitvami vodilna v svetu na svojih nišnih trgih. O tem, kako v njihovem podjetju skrbijo za kulturo inoviranja, so na dogodku spregovorili predstavniki lanskih nagrajencev, Iskraemeco, Systemair in Swarco Lea.