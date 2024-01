Najemna stanovanja naj bi namesto sklada gradil DSU

Upravljanje nepremičninskega portfelja DSU in tistega, ki ga je Slovenski državni holding (SDH) podedoval od slabe banke, bi letos lahko prenesli pod eno streho, torej na državno družbo DSU, ki se že zdaj ukvarja s to dejavnostjo. To naj bi po oceni obeh strani prineslo sinergijske učinke, hkrati pa bi po naših informacijah pomenilo, da ni pričakovati prenosa zazidljivih zemljišč na stanovanjski sklad za gradnjo najemnih stanovanj, ampak naj bi ta gradil DSU.

Z namenom dodatne optimizacije upravljanja nepremičnin v lasti SDH in DSU se bodo preučili sinergijski učinki skupnega razvoja, upravljanja in vzdrževanja nepremičninskih portfeljev DSU in SDH ter razpolaganja z njimi, je zapisano v letnem načrtu. »Analiza se še pripravlja, tako da sinergijski učinki podrobno še niso ovrednoteni. Vsekakor se pričakuje, da bo združitev nepremičninskih dejavnosti DSU in SDH prinesla številne pozitivne poslovne in finančne sinergijske učinke tako na področju razvoja in izvedbe nepremičninskih projektov (kot so na primer dostopna najemna stanovanja) kot tudi upravljanja nepremičnin,« odgovarjajo v SDH, ki ga vodi Žiga Debeljak.

Kot je razumeti, naj bi se združitev teh portfeljev izvedla do 30. septembra, in sicer po stanju na dan 31. december 2023. Na DSU naj bi se tako prenesel celoten nepremičninski portfelj, ki ga je SDH pridobil lani ob pripojitvi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). »DSU bi potem enovito upravljal svoj in ta novi nepremičninski portfelj ter izvajal razvojne aktivnosti na področju stanovanjskih in tudi poslovnih nepremičnin,« pojasnjujejo v SDH.

Več kot 200 milijonov evrov

In za kakšen portfelj gre? Iz DSU so nam posredovali le podatke za leto 2022, po katerih je neodpisana knjigovodska vrednost devetih aktiviranih naložbenih nepremičnin družbe DSU konec leta 2022 znašala 115 milijonov evrov, skupna vrednost vseh naložbenih nepremičnin družbe pa 120 milijonov evrov. DSU je med drugim lastnica poslovnih stavb Dunajski kristali, Smelt, F2 in Palače DSU na Litostrojski cesti v Ljubljani, kjer ima prostore tudi ministrstvo za notranje zadeve. Prav tako v okviru javnih pooblastil v svojem imenu in za račun države upravlja večje število nepremičnin, pretežno zemljišč, v skupni vrednosti 9,4 milijona evrov. V DSU pričakujejo, da bo združitev obeh portfeljev omogočila razvoj in lažjo izvedbo nepremičninskih projektov pa tudi boljše in učinkovitejše upravljanje nepremičnin.

Združitev nepremičninskih portfeljev do septembra. SDH in DSU računata na lažjo izvedbo projektov. Namembnost zemljišč večinoma stanovanjska gradnja.

Knjigovodska vrednost nepremičninskega portfelja SDH je konec leta 2023 znašala okoli 90 milijonov evrov, tržna vrednost pa je presegala 150 milijonov evrov. Največ, skoraj polovico teh nepremičnin je zemljišč. Sledijo stanovanjske, poslovne in industrijske stavbe. Namembnost zemljišč je večinoma stanovanjska gradnja, zato se že nekaj časa razmišlja, da bi se del teh naložb namenil za gradnjo najemnih stanovanj.

Kader slabe banke

Mitja Križaj Foto Blaž Samec

Sprva je zato vlada napovedovala, da se bodo ta zemljišča prenesla na stanovanjski sklad, a kot je mogoče izvedeti, je po novem mišljeno, da tega prenosa ne bo, ampak bi najemna stanovanja v prihodnje gradil kar DSU. Gre za idejo, ki se je pojavljala že pri sami slabi banki. Glavni direktor DSU je namreč decembra lani postal Mitja Križaj, ki je bil v času vlade Mira Cerarja neizvršni direktor DUTB, v času sedanje vlade pa izvršni direktor slabe banke do njene ukinitve, tam je bil tudi vodja nepremičninskega portfelja. A Križaj je s SDH na tem področju sodeloval tudi po ukinitvi DUTB. Finance so lani poročale, da SDH z njim pogodbeno sodeluje pri projektu Javna najemna stanovanja, in sicer prek pogodbe o svetovanju z njegovim podjetjem Fundament svetovanje in investicije.

S prenosom nepremičninske dejavnosti naj bi na DSU prešel tudi del kadrov, ki se je s tem področjem ukvarjal v slabi banki, zdaj pa v SDH.