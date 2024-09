Naložbe v kriptovalute omogočajo tudi banke

Zürcher Kantonalbank (ZKB), največja kantonalna banka v Švici, je začela svojim strankam ponujati trgovanje s kriptovalutami in skrbništvo nad njimi. Ta poteza je pomemben korak za tradicionalne finančne institucije, ki se zaradi vse večjega povpraševanja strank vse bolj zanimajo za digitalna sredstva.

ZKB zdaj omogoča trgovanje z bitcoinom (BTC) in ethereumom (ETH) prek uveljavljenih digitalnih kanalov, kot so mobilna aplikacija in e-bančništvo, kar strankam omogoča preprosto in varno vključitev kriptovalut v njihove portfelje.

Stranke lahko trgujejo s kriptovalutami 24/7, kar pomeni, da imajo neprekinjen dostop do trgovanja in upravljanja svojih digitalnih sredstev. Sredstva so integrirana v portfelj, kar omogoča celovit pregled nad vsemi finančnimi sredstvi na enem mestu.

Ena ključnih prednosti nove storitve je, da ZKB prevzame odgovornost za varno shranjevanje zasebnih ključev svojih strank, kar odpravlja potrebo po lastnih denarnicah. To pomeni, da strankam in tretjim bankam ni treba skrbeti za varnost njihovih zasebnih ključev, saj to nalogo prevzame ZKB.

Storitve tudi za banke

Z uvedbo teh storitev ZKB ne omogoča le trgovanja in skrbništva za posameznike, temveč tudi za tretje banke. Thurgauer Kantonalbank je prva partnerska banka, ki uporablja njene storitve za trgovanje in skrbništvo nad kriptovalutami. To partnerstvo omogoča tudi drugim švicarskim bankam, da svojim strankam ponudijo regulativno skladne in varne storitve trgovanja s kriptovalutami, kar krepi položaj ZKB kot vodilne finančne institucije na tem področju.

Zürcher Kantonalbank je za posredovanje kriptosredstev sodelovala s podjetjem Crypto Finance, ki je v lasti Deutsche Börse. Crypto Finance ima licence švicarske FINMA (švicarski finančni regulator) in nemške BaFIN (nemški finančni regulator), kar zagotavlja visoko raven regulativne skladnosti. Partnerstvo s tako uglednim podjetjem omogoča ZKB, da svojim strankam zagotovi varne in regulativno skladne storitve trgovanja s kriptovalutami.

ZKB je razvila lastno rešitev za skrbništvo nad kriptosredstvi, pri čemer sodeluje tudi s platformo Fireblocks, ki je znana po svoji varnosti digitalnih sredstev. Kljub sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pa je banka ohranila nadzor nad skrbništvom, kar kaže na njeno zavezanost k varnosti in zanesljivosti. Prav tako zagotavlja, da so njihovi varnostni in upravljavski standardi skladni z ISAE3000 in ISAE3402, kar preverja zunanji revizor.

V sodelovanju do celovite rešitve

Partnerstvo s Crypto Finance omogoča ZKB, da banka svojim strankam omogoča celovito rešitev za trgovanje in skrbništvo nad kriptovalutami. Crypto Finance s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in delovanjem v skladu z regulativnimi zahtevami prispeva k uspehu ZKB na področju digitalnih sredstev. Peter Hubli, vodja digitalnih rešitev v ZKB, je poudaril pomembnost tega partnerstva ter izpostavil, da je Crypto Finance ključni partner zaradi svoje sposobnosti obvladovanja kompleksnosti kriptoposlovanja.

Vključitev kriptovalut v obstoječe bančne storitve ZKB je pomemben korak za tradicionalne finančne institucije. Sodelovanje s podjetjem Crypto Finance in uporaba platforme Fireblocks zagotavljata, da so sredstva strank varno shranjena in zaščitena pred morebitnimi tveganji. S tem banka svojim strankam omogoča brezskrbno trgovanje, saj prevzame odgovornost za varno shranjevanje zasebnih ključev.

Celotna poteza ZKB je pomembna tudi zaradi njihovega ugleda kot ene najvarnejših bank na svetu. Visoke ocene bonitetnih agencij Fitch, Moody's in Standard & Poor's dodatno krepijo zaupanje strank v nove storitve, ki jih banka ponuja na področju digitalnih sredstev. Partnerstvo s Crypto Finance in skladnost z visokimi varnostnimi standardi omogočajo ZKB, da ostane vodilna finančna institucija na področju kriptovalut.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.