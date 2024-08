Kriptovalute vstopajo tudi v volilni proces

Kriptoindustrija je v kampanji za letošnje ameriške volitve postavila nov mejnik z izjemno finančno podporo kandidatom, ki so naklonjeni kriptovalutam. Po poročilu organizacije Public Citizen je industrija kriptovalut namenila več kot 119 milijonov dolarjev za zvezne volitve, kar predstavlja skoraj polovico vseh korporativnih prispevkov v tem volilnem ciklu. To obsežno vlaganje je vzbudilo pozornost, saj kaže na moč in vpliv, ki ga ima kriptosektor na politične odločitve.

Primerjava s tradicionalnimi industrijami razkriva, da je kriptosektor presegel skoraj vse druge industrije, razen industrije fosilnih goriv, ki je v zadnjih 14 letih porabila 176 milijonov dolarjev. Vendar je kriptoindustrija v zadnjih treh volilnih ciklih prispevala 15 odstotkov vseh znanih korporativnih prispevkov, kar kaže na hitro rastoč vpliv te nove dejavnosti.

Na desetine milijonov podpore

Podjetji Coinbase in Ripple sta med največjimi političnimi donatorji v svetu kriptovalut. Coinbase je prispeval 50,5 milijona dolarjev, od tega 45,5 milijona dolarjev super političnemu akcijskemu odboru (PAC) Fairshake, ki podpira prokripto kandidate. Ripple je prispeval 49 milijonov dolarjev, od tega 45 milijonov dolarjev prav tako Fairshakeu. Super PAC je v tem volilnem ciklu prejel skoraj 114 milijonov dolarjev, kar ga postavlja v ospredje politične igre.

Fairshake je podprl kandidate ali jim nasprotoval tako na demokratski kot na republikanski strani, odvisno od njihovega stališča do kriptovalut. To kaže na strateško nepristranskost, ki jo kriptoindustrija uporablja za zagotavljanje ugodnih regulativnih pogojev, ne glede na politično pripadnost. Fairshake je, na primer, podprl republikanskega kandidata Bernieja Morena v senatni tekmi v Ohiu, da bi premagal senatorja Sherroda Browna, kritika kriptovalut. Poleg tega so kriptopodjetja uporabila svojo finančno moč za vplivanje na volitve prek oglaševalskih kampanj, ki niso neposredno omenjale digitalnih sredstev, ampak so se osredotočale na zmanjšanje ugleda nasprotnikovih kandidatov. Taktika je bila uspešna v več primerih, denimo pri porazu predstavnikov Katie Porter in Jamaala Bowmana na njunih primarnih volitvah.

To kaže, da je kriptoindustrija postala pomemben igralec v ameriški politični krajini, zmožen oblikovati politične odločitve in vplivati na izid volitev.

Bipartitna narava kriptopolitike

Kriptovalute so v političnem prostoru postale zelo pomembne, pri čemer se podpora enakomerno porazdeli med različne politične stranke. To je redkost v ameriški politiki, v kateri so številna vprašanja ponavadi močno polarizirana. Po podatkih Blockchain Association (Združenje za verigo blokov) je lastništvo kriptovalut enakomerno porazdeljeno: 35 odstotkov lastnikov kriptovalut se identificira za demokrate, 33 odstotkov za republikance, preostalih 32 odstotkov pa za neodvisne ali pripadnike drugih strank. Ta enakomerna porazdelitev odraža širšo privlačnost kriptovalut, ki presegajo tradicionalne strankarske meje.

Pomembni politični akterji, kot sta Donald Trump in Kamala Harris, so se že opredelili do kriptovalut. Donald Trump je obljubil, da bo odpustil sedanjega predsednika Komisije za vrednostne papirje (SEC) Garyja Genslerja in imenoval novega, vzpostavil strateško nacionalno rezervo v bitcoinih ter ustanovil delovno skupino za kriptovalute, ki bo v prvih sto dneh njegovega mandata pripravila »zdravo zakonodajo«. Poleg tega je Trump razkril, da ima v lasti kriptopremoženje v vrednosti od enega do pet milijonov dolarjev ter da je zaslužil več kot 7,15 milijona dolarjev z izdajanjem nezamenljivih žetonov (NFT).

Kamala Harris pa je zavzela bolj previden pristop in še ni javno komentirala kriptovalut. Kljub temu je njen tim izrazil željo po večjem razumevanju tega področja. Senator Chuck Schumer, vodja večine v senatu, je poudaril, da zakonodajalci ne morejo več ignorirati kriptoinovacij. Schumer je obljubil, da bo do konca leta 2024, če bo Harrisova izvoljena, prednostno obravnaval sprejetje bipartitne prokripto zakonodaje.

Kovanci s karikaturo

V tem volilnem ciklu je zanimiva tudi vloga političnih memecoinov. Politični memecoini, ki pogosto vsebujejo karikirane podobe politikov in namerno popačena imena, so postali sredstvo za stave na politične izide. Kljub pomanjkanju praktične uporabnosti so cene teh žetonov pogosto izraz političnih uspehov ali neuspehov kandidatov. Dnevni trgovalni volumen političnih memecoinov presega 170 milijonov dolarjev, skupna tržna kapitalizacija znaša skoraj 550 milijonov dolarjev. Trend kaže generacijski premik v političnih stavah, saj mlajši udeleženci dajejo prednost memecoinom.

Kljub temu ti ne morejo nadomestiti tradicionalnih stav na volitve zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo ceno, zato so zelo nestanovitni in tvegani. Primer: novi žeton je dosegel tržno kapitalizacijo 155 milijonov dolarjev zgolj na podlagi govoric v zvezi s Trumpovo volilno kampanjo, ko pa je eden izmed Trumpovih družinskih članov govorice zanikal, je vrednost žetona padla za 95 odstotkov.

Vse te dinamike kažejo, da kriptopolitika postaja vse bolj zapletena in pomembna tema ameriških volitev, z enakomerno podporo med političnimi strankami in inovativnimi pristopi na področju političnega udejstvovanja.

