Napoveduje se velik udarec za posojilojemalce

Dolgo pričakovani dvig obrestnih mer ECB postavlja evropske banke in posojilojemalce v položaj, s katerim se niso srečali že polno desetletje. Obrestne mere in s tem tudi mesečni obroki posojil bodo postali bolj nepredvidljivi. Predvsem pa se bodo posojila opazno podražila. Pred negotovim obdobjem so tudi banke. Koliko se bodo zvišale obresti letos in koliko prihodnje leto?

Kaj pomeni dvig obresti za bančno poslovanje in poslovne načrte bank? Zakaj se je znižala cena delnic NLB?