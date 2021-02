Naročnik lahko zavrne neobičajno nizko ponudbo

Odpri galerijo

Medtem ko zdaj veljavni ZJN naročanje prek naročilnic na splošnem področju dovoljuje do vrednosti 20.000 evrov za blago in storitve ter 40.000 evrov za gradnje, se ta zneska povečujeta za 50 odstotkov, na 30.000 in 60.000 evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo