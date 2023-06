Neetične, zavajajoče prakse slovenskih vplivnežev odslej pod večjim nadzorom

V nadaljevanju preberite:

Trženje preko vplivnežev, ki običajno brez navedbe, da gre za oglaševanje, promovirajo izdelke in storitve, ima vedno večji vpliv na potrošnike. Gospodarsko ministrstvo in tržni inšpektorat napovedujeta strožji nadzor nad njihovim poslovanjem, kajti veliko je tudi dela na črno ter neetičnih in zavajajočih oglaševalskih praks. Krovna zakonodaja se pripravlja tudi na ravni Evropske unije.

Francija je bila prva država, ki je zakonodajno uredila poslovanje vplivnežev. Vplivnežem so prepovedali trženje lepotnih posegov, tobaka, medicinskih naprav in določenih finančnih produktov, tudi kriptovalut, oglasi, v katerih so bili uporabljeni filtri morajo biti ustrezno označeni, promovirana gazirana in predelana hrana pa mora imeti vidno zdravstveno opozorilo. Vplivneže, ki to kršijo, lahko v Franciji doleti tudi zaporna kazen do dveh let in plačilo do tristo tisoč evrov kazni.

Na porast marsikdaj zavajajočih, a za oglaševalne produkte in storitve zelo dobičkonosnih spletnih objav vplivnežev, iz katerih ni jasno, da gre za plačano vsebino, so se odzvali tudi slovenski organi. Ministrstvo za gospodarstvo je skupaj s tržnim inšpektoratom pred dnevi napovedalo poostren nadzor nad delom vplivnežev.