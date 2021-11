Nekdanje vodstvo Thermane v sodni preiskavi

Nekdanja delničarja laške družbe Thermana družbi KM Inštalacije in Remont tožita Thermano za ugotovitev ničnosti sklepov skupščine decembra 2019, na kateri so odločili o prenosu delnic na DUTB, ki je zdaj stoodstotna lastnica Thermane. To je samo ena v nizu pravd, s katerimi nekdanji delničarji že sedem let, za zdaj neuspešno, dokazujejo, da je vse to del načrta, kako bi DUTB dobila Thermano. Zdaj kot dokaz navajajo tudi uvedbo sodne preiskave zoper nekdanjega predsednika uprave Thermane Andreja Bošnjaka in nekdanjo prokuristko Natašo Tomić.

Kazensko ovadbo zoper Bošnjaka in Tomićevo je prvi vložil Borut Dolar, edini, ki je od nekdanjih delničarjev ostal delničar tudi po prisilni poravnavi, ki je postala pravnomočna decembra 2015. Takrat je imela DUTB 12 milijonov delnic, Borut Dolar pa 225. Kasneje sta vsak po eno delnico od Dolarja pridobili družbi KM Inštalacije in Remont. Na skupščini konec leta 2019 je DUTB te delničarje iztisnila, KM Inštalacije in Remont pa sta vložila tožbo. »Trdimo, da je bil izbris delničarjev nepotreben in je namenjen samo temu, bi se lahko Thermana v drugih postopkih branila z navedbo, da niso več delničarji,« je dejal njihov odvetnik Borut Soklič. Pooblaščenec Thermane, odvetnik Rudi Potrpin, pa vztraja: »Tožba je neutemeljena in namen tožeče stranke se je izkazal, ko je želela doseči tako imenovano registrsko zaporo na podlagi vložene tožbe, čemur sodišče ni sledilo.«

Medtem ko Potrpin pričakuje, da bi morala biti ta nova pravda »v smislu dokazovanja zaključena hitro«, pa je Soklič že predlagal sodišču, naj počaka na odločitev višjega sodišča o pravdi delničarjev zaradi skupščine iz avgusta 2014. Takrat so sprejemali letno poročilo, v katerem sta bila cenitev in prevrednotenje vrednosti nepremičnin Thermane. Družba je leto zaključila s 25,5 milijona evrov izgube. S tožbo so zatrjevali, da za odločanje na skupščini niso imeli dovolj informacij in zahtevali ugotovitev ničnosti sklepov. Sodišče jim je priznalo, da jim je bila kršena pravica do obveščenosti, ne pa tudi ničnosti. Zdaj o tem odloča višje sodišče.

Kazenski postopek

Soklič je predlagal, da bi v novem postopku počakali na odločitev višjega sodišča, saj je po njegovem vse povezano. Vključno s sodno preiskavo zoper Bošnjaka in Tomićevo. Po navedbah specializiranega državnega tožilstva je bila zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti uvedena 25. avgusta letos. Kazensko ovadbo so kriminalisti vložili pred tremi leti po treh letih preiskave, več tisoč straneh dokumentacije in desetih hišnih preiskavah. Kot so takrat pojasnili kriminalisti, sta osumljena »zgolj z računovodsko operacijo, ki ni imela podlage v samem poslovanju družbe, to prikazala kot insolventno in s tem omogočila spremembo lastništva same družbe«. Lastnica je postala DUTB.

V Thermani kazenskega postopka ne komentirajo, Soklič pa je prepričan, da je že iz doslej vloženih pravd dovolj materiala za »najmanj odškodninski zahtevek, ne glede na vprašanje krivde obdolžencev«. Ta kazenski postopek ni edini, kriminalisti so kazenske ovadbe vložili tudi zoper nekdanje delničarje. Kako daleč je ta postopek, nam s specializiranega tožilstva niso odgovorili.