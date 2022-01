Nekdanji Thermanini delničarji pravnomočno izgubili tožbo

Dobrih sedem let trajajoča pravda zaradi skupščine laške Thermane avgusta 2014 se je s sodbo Višjega sodišča v Celju zaključila v korist družbe. Nekdanji mali delničarji so s tožbo poleg izpodbojnosti zahtevali še ugotovitev ničnosti sklepov sporne skupščine, a jim ni uspelo. Glede ničnosti že napovedujejo nove postopke. V Thermani so s sodbo pričakovano zadovoljni.

Na sporni skupščini so sprejemali letno poročilo za leto 2013, v katerem sta bila cenitev in precejšnje prevrednotenje vrednosti nepremičnin Thermane. Ko je bilo poročilo sprejeto, je družba leto zaključila s 25,5 milijona evrov izgube. Družba je pristala v prisilni poravnavi, po kateri je kot večinska lastnica po konverziji terjatev v lastniške deleže postala DUTB. Danes je stoodstotna lastnica, tudi zaradi tega je odprta še ena pravda. Mali delničarji, nekateri med njimi so Thermano tudi gradili in kot plačilo dobivali delnice, so ostali brez vsega. Zaradi sporne skupščine leta 2014 so vložili tožbo. Prvostopenjsko sodišče jim je priznalo, da jim je bila kršena pravica do obveščenosti, ne pa tudi ničnosti. Sodba višjega sodišča je pritrdila Thermani.

Višji sodniki so tožbo v delu, ki se je nanašala na izpodbojnost sklepov skupščine avgusta 2014, zavrgli, so sporočili iz Thermane: »Sodišče je pritrdilo našim argumentom, da tožeče stranke za takšno tožbo nimajo izkazanega pravnega interesa. Sodišče je tožbo opredelilo kot nedovoljeno, na kar se je v povezavi z argumentom pomanjkanja pravnega interesa ves čas postopka sklicevala naša družba in uspela.« Pravnega interesa niso imeli, ker niso bili več delničarji. Kot so večkrat povedali na sodišču, je do tega prišlo prav zaradi sporne skupščine in vsega, kar je temu sledilo. Višje sodišče jim tudi glede ničnosti ni dalo prav in je ta zahtevek zavrnilo. »Odločitev višjega sodišča pomeni, da je pravdna zadeva pravnomočno zaključena in da so sklepi, ki jih je družba sprejela na skupščini 29. avgusta 2014, veljavni.«

Odvetnik Borut Soklič, ki zastopa nekatere nekdanje delničarje, je dejal, da je sodba višjega sodišča zanje presenetljiva: »Ob tem, da so se dokazano stvari zgodile pomembno narobe, nas sodba preseneča predvsem v delu glede ničnosti. Tako bomo glede ničnosti gotovo vložili predlog za dopustitev revizije pri vrhovnem sodišču. Sicer pa ta postopek v ničemer ne vpliva na odškodninsko tožbo, ki že poteka zoper Thermano.«