Nemčija omejila bančne ležarine, razmere pri nas so zelo podobne

V nadaljevanju preberite:

Dobički večine nemških bank bodo letos opazno prizadeti zaradi aprilske odločitve nemškega zveznega sodišča, ki je presodilo, da banke ne morejo prosto spreminjati cenikov svojih storitev in pogojev poslovanja brez izrecnega dovoljenja komitentov. Nemško zvezo potrošnikov, ki je sprožila postopek, so zmotili predvsem ležarine in ničelni stroški. Bi lahko uvajanje ležarin za fizične osebe postalo problematično tudi v Sloveniji? Vzporednic je kar nekaj.