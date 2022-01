Nepremičnine v EU lani v povprečju dražje za 9,2 odstotka

Eurostat je danes objavil podatke o cenah stanovanjskih nepremičnin v tretjem četrtletju. Podatki zajemajo tako članice Evropske unije kot države evroobmočja.

V tretjem lanskem četrtletju so se cene nepremičnin v primerjavi s četrtletjem prej najbolj zvišale na Češkem (7,3 odstotka), Nizozemskem (5,9 odstotka), v Litvi (5,4 odstotka) in na Irskem (5,1 odstotka), ugotavljajo evropski statistiki. Cene so se medtem najmanj zvišale v Romuniji (0,1 odstotka), na Finskem (0,2 odstotka) in na Danskem (0,3 odstotka).

Povprečna rast cen nepremičnin v EU je v tretjem četrtletju znašala 3,1 odstotka, medtem ko so se cene v evroobmočju na medčetrtletni ravni zvišale za 3,3 odstotka.

Cene stanovanjskih nepremičnin so se povečale v vseh državah članicah. Cene nepremičnin so rasle vse leto; več kot polovica držav članic je v lanskem tretjem četrtletju zaznala več kot desetodstotno rast cen nepremičnin v primerjavi z istim obdobjem leta 2020. Najnižji letni porast cen so namerili v Cipru (2,2 odstotka), Italiji in Španiji (v obeh 4,2). Cene so se najbolj povečale na Češkem (22 odstotkov), v Litvi (18,9 odstotka), Estoniji (17,3 odstotka) in na Nizozemskem (16,8 odstotka).

V Sloveniji smo v tretjem lanskem četrtletju imeli 12,9-odstotno rast cen v primerjavi z istim obdobjem leta 2020. To nas uvršča nad povprečje EU, ki je znašalo 9,2 odstotka. Hkrati smo imeli podpovprečno rast v primerjavi s četrtletjem prej; cene nepremičnin so se podražile za 2,8 odstotka, medtem ko je povprečje EU znašalo 3,1 odstotka.