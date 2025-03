Nizozemski KLM od danes povezuje Ljubljano z Amsterdamom

Nizozemski KLM je nov ponudnik letalskih prevozov v Sloveniji, ki od danes ljubljansko letališče povezuje z Amsterdamom.

»Navdušeni smo nad prihodom letalske družbe KLM na ljubljansko letališče, saj to našim potnikom omogoča boljšo povezljivost prek razvejenega Schipholovega omrežja. Sedem dodatnih letov na teden v Amsterdam je odgovor na naraščajoče povpraševanje po tej povezavi, ki služi tako za zasebna kot za poslovna potovanja,« je dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

V aprilu bo nova tudi povezava z Düsseldorfom, kjer bo letel nemški nizkocenovni prevoznik Eurowings.

Po trenutnih napovedih prevoznikov se bodo v poletnem voznem redu vrnile povezave British Airwaysa v London, Iberie v Madrid, Aegean Airlinesa v Atene, Transavie France v Pariz (Orly), Finnaira v Helsinke in Air Montenegra v Tivat. Tako bo v poletni sezoni s 24 prevozniki kar 27 povezav na 26 letališč.

Ryaniar krepi zagrebško letališče

Zagrebško Letališče Franja Tuđmana je v prvem četrtletju letos doseglo osemodstotno rast potniškega prometa, lani pa so imeli prvič več kot štiri milijone potnikov. K rasti v zimskem obdobju je največ prispevala družba Ryaniar, ki je hrvaško prestolnico povezovala z 22 destinacijami, je sporočilo to letališče.

Zagreb bo letos povezan s 70 destinacijami, kamor bo vozilo 20 prevoznikov. Croatia Airlines je za poletni vozni red napovedala odprtje novih linij proti Milanu, Pragi, Bukarešti, Madridu in Hamburgu. Povečala bo tudi število poletov na obstoječih linijah v Barcelono in Tirano, leti v Berlin in Stockholm pa so začeli že z marcem.

Ryanair je v nedeljo začel leteti v Palermo, načrtujejo pa tudi povečanje števila letov na obstoječih linijah do destinacij, kot so Milano, Rim, Malta, Bruselj, Palma de Mallorca in Frankfurt Hahn. Linija za Memmingen bo odslej obratovala skozi vse leto. Turkish Airlines bo povečal število letov v Istanbul, KLM bo na liniji za Amsterdam uporabljal večja letala, Air France in Lufthansa pa načrtujeta več tedenskih letov ter uporabo večjih letal na linijah za Pariz in Frankfurt. Južnokorejski nizkocenovnik T'way Air bo Zagreb med junijem in oktobrom povezoval s Seulom, kanadski Air Transat pa med majem in oktobrom s Torontom.