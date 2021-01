NLB aprila uvaja ležarine za zneske nad 250 tisoč evrov

Ljubljana - Nova Ljubljanska banka (NLB) bo od 1. aprila letos začela zaračunavati mesečno nadomestilo v višini 0,04 odstotka za povprečna mesečna stanja sredstev strank nad 250 tisoč evrov. Upošteval se bo seštevek stanj na NLB Osebnih računih in paketih, NLB Varčevalnih računih, NLB Postopnih varčevanjih in NLB Depozitih, je banka spremembo tarife sporočila na svoji spletni strani.Po ocenah je takih komitentov v NLB nekaj sto, v banki pa smo neuradno izvedeli, da bodo vse take stranke obravnavali individualno in skupaj z njimi poiskali rešitve, ki jim bodo prinašale višje donose.Konkretni preračun pokaže, da bo stranka, ki bo imela aprila na svojih računih recimo 300 tisoč evrov, za to plačala mesečno 20 evrov nadomestila oziroma t. i. ležarine.Veliko verjetnost, da bodo ležarine uvedene v prvi polovici tega leta, je sicer v intervjuju za zadnjo Sobotno prilogo napovedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak . V Evropi se je za ležarine večinoma uveljavil prag v višini nad 100.000 evrov, digitalna banka N26 jih uvaja celo že za zneske nad 50 tisoč evrov. Brodnjak je v intervjuju napovedal postopno uvedbo ležarin, in v zadnjem koraku za zneske nad 100 tisoč evrov, torej enako kot pri vlogah podjetij. »Nižje jih za prebivalstvo vsaj v NLB ne nameravamo uvajati,« je povedal.