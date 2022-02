NLB stavi na regionalno košarko

»NLB Skupina se ABA Ligi pridružuje v sezoni 2021/22, sodelovanje med regijskima igralcema, ki sodita med vodilne v športnem in bančno-finančnem sektorju, pa bo trajalo vsaj do leta 2025. Z vstopom v najmočnejše regionalno košarkarsko tekmovanje kot sponzor je NLB Skupina postala tudi generalni sponzor drugoligaškega tekmovanja pod okriljem Lige ABA j.t.d. Ta se bo odslej imenovala NLB ABA LIGA 2,« so sporočili iz NLB. Regionalna liga je zaživela v sezoni 2001/02, od slovenskih klubov pa trenutno tam nastopata Cedevita Olimpija in Krka.

NLB je sicer prisotna na večini trgov, kjer se ABA liga igra, še posebej se je v zadnjem obdobju okrepila v Srbiji, saj so na tem trgu prevzeli Komercijalno banko, ki jo trenutno integrirajo v svoj poslovni sistem. Integracijo v Črni gori pa so že opravili. V zadnjem obdobju NLB posluje po regijskem principu.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB Skupine, pojasnjuje: »Nismo zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Na različne načine želimo oblikovati, izboljševati in povezovati regijo priložnosti, v kateri delujemo – tudi prek športa. Košarka je tisti ekipni šport, ki je v tej regiji pisal najbolj odmevne in navdihujoče zgodbe. Z njo so povezani pretekli uspehi, ki so vključevali tako reprezentanco kot klube. S sponzorstvom ABA Lige NLB Skupina znova dokazuje, da pozna želje in strasti regije priložnosti, govori isti jezik in kulturo.«