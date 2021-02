NLB v prevzem preostalih delnic Komercijalne banke

NLB je objavila prevzemno namero za Komercijalno banko Beograd, s katero želi odkupiti deleže od preostalih delničarjev banke.Največja slovenska banka je decembra dobila dovoljenje regulatorjev in od države Srbije odkupila 83,23-odstotni delež navadnih delnic srbske banke. NLB je za ta delež odštela 394,7 milijona evrov. S prevzemno ponudbo bo poskušala pridobiti še preostalih 16,77 odstotka navadnih delnic in vse prednostne delnice banke. V lasti drugih delničarjev je še 2.820.270 navadnih delnic in 373.510 prednostnih delnic. Drugi lastniki so razprešeni, 2,4 odstotka delnic je na fiduciarnem lastništvu pri OTP banki, 1,9 odstotka pa je v lastništvu Jugobanke v stečaju.V skladu s srbsko zakonodajo in sklenjeno pogodbo o nakupu deleža NLB sicer ni bila zavezana podati prevzemne ponudbe. Predsednik upraveje na včerajšnji okrogli mizi o strukturnih izzivih regije še napovedal, da bodo Komercijalni banki pripojili hčerinsko banko NLB Beograd.Komercijalna banka je, po podatkih Narodne banke Srbije, tretja največja banka v Srbiji z 10,2-odstotnim tržnim deležem, merjeno po bilančni vsoti. NLB Beograd je na 15. mestu z 1,9-odstotnim tržnim deležem. Če ne bo opaznejših knjigovodskih popravkov ob pripojitvi, bo združena banka po bilančni vsoti prehitela Unicredit Bank Srbija in postala druga največja banka v Srbiji za Banko Intesa.Največja slovenska banka bo prve podatke lanskega poslovanja predvidoma razkrila 24. februarja. Ti podatki bodo verjetno že zajeli učinek prevzema Komercijalne banke, ki je del skupine od začetka letošnjega leta. NLB je lani že s prodajo zavarovalnice NLB Vita delno pokrila učinek vpliva epidemije. Ta se banki pozna predvsem zaradi povečanja rezervacij in slabitev.