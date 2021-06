Nova realnost zahteva odgovorne odgovore na vprašanja zaposlenih

FOTO: Ekvilib Inštitut

Ta in druga vprašanja je v povezavi z našim delovnim okoljem prinesla nova realnost v zadnjem letu ob epidemiji koronavirusa. Prav ta vprašanja so v ospredju letošnje kampanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.V njej izpostavljajo, da nas nova realnost sooča s spremembami, ki so še posebej opazne na področju dela. Zato današnji novi časi zahtevajo odgovorne odgovore. Kampanja tako nagovarja delodajalce, ki imajo vsaj pet zaposlenih, da se pridružijo 110 podjetjem in organizacijam, ki jim na Ekvilib Inštitutu s partnerji GZS, ZDS in ZSSS prek postopka prejema certifikata med drugim pomagajo izboljševati delovno okolje za boljše počutje in večjo motiviranost zaposlenih. V letošnjem letu je certificiranje za 100 pristopnih certifikatov brezplačno.Na Ekvilib Inštitutu, ki je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), poudarjajo, da če kdaj, je zdaj čas za družbeno odgovornost podjetij in organizacij. Tako bodo lahko obdržali motivirane zaposlene, kar pa bo posledično izboljšalo tudi poslovno učinkovitost. Certifikat DOD namreč pokriva štiri področja, ki so trenutno še posebej aktualna: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, varnost in zdravje pri delu, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter medgeneracijsko sodelovanje.Delodajalci, ki so certifikat že prejeli, pa pravijo: »Odgovornost do okolja, v katerem živimo, do družbe in predvsem do sodelavcev, ki so zaslužni za uspeh našega podjetja, je bila ključna pri odločitvi za pridobitev certifikata. Verjamemo, da bomo z implementacijo zastavljenih ukrepov dosegli še večje zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih, ob tem pa povečali kakovost naših storitev in prepoznavnost družbe tako doma kot na tujem,« razlagaTudi v Skupini Kostak pravijo, da bodo s pridobitvijo certifikata povečali ugled vseh sodelujočih družb v njihovi skupini in prispevali k večji družbeno odgovorni vlogi celotnega gospodarstva in družbe. »Pričakujemo tudi, da bomo s sprejetimi ukrepi, ki jih bomo implementirali v okviru certifikata, dosegli pozitivne učinke na vseh štirih področjih certificiranja in še okrepili zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ter dosegli boljše upravljanje vseh organizacijskih sistemov v Skupini Kostak,« opisujeVeč na: certifikatdod.si Naročnik oglasne vsebine je Ekvilib Inštitut