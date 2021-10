Nova uprava za strateški preboj Luke Koper

Sedanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac bo najverjetneje vsaj začasno prevzel vodenje Luke Koper. Za danes je namreč vendarle napovedana seja nadzornega sveta Luke Koper, na kateri pričakujejo odstop treh članov uprave: predsednika Dimitrija Zadela in obeh članov, Metoda Podkrižnika ter Irme Gubanec.

Za razliko od kar osmih zamenjav uprave v zadnjih 16 letih (povprečno zamenjajo upravo na dve leti), ko so si bila mnenja članov nadzornega sveta o upravah v glavnem precej nasprotujoča, pa so po neuradnih informacijah nadzorniki tokrat soglasni o tem, da je za strateški razvoj podjetja bolje, če pride do spremembe na vrhu podjetja. Kot že nekajkrat doslej pa naj bi najprej dobili začasno upravo s skrajšanim mandatom.

Robert Rožac kandidat za vodenje Luke v skrajšanem mandatu.

»Uprava je povsem korektno vodila tekoče poslovanje družbe in dosegla določene premike, vendar je premalo naredila za strateški preboj v naslednjih letih. Sprejela je strateški načrt razvoja za naslednja leta, vendar je premalo operativna, da bi omogočila njegovo hitrejše uresničevanje. Zato je zamenjava smiselna. Če nekdo vozi avto v drugi prestavi, se avto povsem lepo giblje, mi pa si želimo, da bi ta avto vozil v peti prestavi,« nam je včeraj povedal član nadzornega sveta, ki ne želi biti imenovan.

So res v ozadju Madžari?

Očitno je, da so s predsednikom uprave (Zadelom) nezadovoljni tudi nadzorniki iz vrst zaposlenih (sindikat žerjavistov), ki so bili deležni velikih pritiskov ob nastopu tedanjega nadzornega sveta (vodil ga je Uroš Ilić) in Zadelove uprave. Franci Matoz nam na vprašanja o tem, kdaj bodo odpoklicali upravo in kdo jo bo nadomestil, ni želel odgovoriti. Nam je pa že pred meseci, v času imenovanja novega nadzornega sveta, večkrat povedal, da bo pred odločitvami pridobil poročilo o delu uprave in se potem odločil. Že tedaj je naštel več strateških nalog, ki jih sedanja uprava ni uresničevala tako, kot bi si želel. Na prvem mestu je omenjal počasne priprave na gradnjo potniškega terminala, na prepočasno dogovarjanje z Ankaranom o razvoju na zemljiščih ankaranske Bonifike (šele zdaj je prišlo do tripartitne pogodbe o urejanju teh zemljišč, regulaciji kanala za odvodnjavanje in ceste med Ankaranom in Koprom), o izkoriščanju logističnega terminala na območju luškega zemljišča v Beltincih in pri Sežani in še o pridobivanju drugih zemljišč. Matoz je bil prepričan, da mora Luka Koper usposobiti ali pridobiti več zemljišč za svojo dejavnost, kar sedanja uprava izvaja prepočasi ali sploh ne.

Nadzorniki po dolgem času enotni o menjavi luške uprave.

Že ta (in tudi prejšnja) uprava se je resneje zanimala za zemljišča, ki so v bližini Luke Koper, a jih doslej ni pridobila. Občina Koper je v času Matićeve uprave prodala večje zemljišče ob Luki Grafistu, ta pa ga uspešno oddaja mednarodnemu logistu za spravilo kontejnerjev. Luka se je že pred leti zanimala tudi za več hektarjev veliko zemljišče ob starem vhodu v Luko Koper, ki je v lasti Intereurope, vendar se za prodajo oziroma nakup niso dogovorili. Portal necenzurirano.si je včeraj objavil domnevo, da bi Intereuropa oziroma Pošta lahko to zemljišče prodala madžarskim poslovnežem. Če bi se to res zgodilo, bi bilo to v nasprotju z dolgoletnimi interesi Luke Koper, in če pravilno sklepamo, tudi v nasprotju z načeli, ki jih razglaša Matoz, ko zatrjuje, da potrebuje Luka več prostora, če hoče utrjevati konkurenčnost v severnem Jadranu.

Še en državni sekretar

na čelu Luke

Kaj natančno se bo zgodilo na današnji seji nadzornega sveta, je težko napovedati, saj nam nihče od članov uprave ne želi dati izjave o tem. Zelo verjetno se Matoz z njimi dogovarja o podrobnostih dogovora o samostojnem odstopu funkcije, pri čemer bi jim po individualni pogodbi pripadalo šest povprečnih plač odpravnine in verjetno pravice za čas neizkoriščenega dopusta. Eden od dobrih poznavalcev gospodarskega prava nam je dejal, da kolikor on pozna omenjene tri člane uprave in njihovo profesionalno naravnost, se nihče od njih ne bo odločneje upiral zahtevi nadzornikov.

Robert Rožac je bil šest let vodja službe za investicije v Luki Koper.

Zelo verjetno bo funkcijo skrajšanega mandata prevzel ravno državni sekretar Robert Rožac, ki za Primorske novice ni niti potrdil niti zanikal te možnosti. Je pa povedal ključno misel: »Če dobim vabilo, ne bom rekel ne.« Po neuradnih informacijah naj bi nadzorniki danes zadolžili kadrovsko komisijo, naj izpelje postopek izbire kandidatov za člane uprave, ki jo bodo dopolnili šele čez čas. Še pred osmimi leti je prehod državnega sekretarja Gašparja Gašparja Mišiča na čelo državnega podjetja povzročil buren odziv javnosti. Tokratni prihod državnega sekretarja na vrh Luke se zdi manj problematičen zato, ker je bil 56-letni Koprčan Robert Rožac pred funkcijo državnega sekretarja šest let (do konca 2019) vodja službe za investicije v Luki Koper.