Novartis v Sloveniji pomembno prispeval k poslovanju korporacije

»Lani smo dosegli enega najboljših poslovnih rezultatov v zgodovini,« je predstavitev poslovanja farmacevtske korporacije Novartis v lanskem letu začel izvršni direktor Vas Narasimhan. S prodajo so ustvarili 50,3 milijarde dolarjev prihodkov ter skoraj 12 milijard dolarjev čistega dobička. Naložbe v družbo v Sloveniji so dosegle 257 milijonov evrov.

Novartis je bil od leta 2018 v postopku transformacije in z oddvojitvijo Sandoza proti koncu leta 2023 je bilo lansko leto prvo leto poslovanja, ko je bilo podjetje osredotočeno samo na inovativna zdravila. Poslovni rezultati, izplačane dividende in stanje, v katerem je danes podjetje, kažejo, da je bila strategija prava, da je odklenila potencial podjetja in bo na ta način postalo dolgoročno močnejše, je ocenil Narasimhan.

V raziskave in razvoj več kot devet milijard dolarjev

Rast prihodkov, ki jo je poganjala rast prodaje zdravil za raka na prostati in raka dojke, za zniževanje holesterola, za srčno popuščanje, multiplo sklerozo, luskavico in artritis, je bila 12-odstotna v primerjavi z letom 2023, čisti dobiček je bil višji za 45 odstotkov, dobiček iz poslovanja na medletni ravni se je povečal za 55 odstotkov in je dosegel 14,5 milijarde dolarjev.

Z inovacijami, ki izhajajo iz velikih vložkov v raziskave in razvoj – lani so za ta namen vložili 9,3 milijarde dolarjev na globalni ravni –, ter načrtovanega, strateškega pristopa k inoviranju, pričakujejo močno rast tudi v prihodnjem obdobju. Med prioritetami so tudi vpeljevanje umetne inteligence, podatkovna znanost ter krepitev kulture v podjetju, ki je usmerjena v inovativnost. Letna stopnja rasti v prihodnjih petih letih naj bi dosegla pet odstotkov, za leto 2025 pričakujejo rast neto prodaje med petimi in devetimi odstotki.

Pri razvoju inovativnih zdravil so še naprej usmerjeni na štiri terapevtska področja, in sicer na kardiovaskularne nadledvične in metabolne bolezni, imunologijo, nevroznanost in onkologijo. Letos in prihodnje leto pričakujejo odobritve za začetek prodaje nekaterih novih zdravil iz teh skupin.

Naložbe in razvoj podjetja v Sloveniji

K uspešnemu poslovnemu letu podjetja je pomembno prispeval tudi Novartis v Sloveniji, ki je s povečanim obsegom dela in rastjo števila zaposlenih – na novo so zaposlili več kot 560 sodelavcev – krepil vlogo ene od ključnih lokacij za razvoj in proizvodnjo inovativnih zdravil v korporaciji. S slovenskih lokacij, ki skupaj zaposlujejo že več kot 3900 sodelavcev in sodelavk, so lani lansirali inovativna zdravila na številne trge po svetu, od tega tri nova inovativna zdravila na strateške trge Novartisa, kot so ZDA, EU, Japonska in Kitajska.

Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa v Sloveniji, je povedala: »V Novartisu v Sloveniji smo v preteklem letu dodatno okrepili svojo vlogo v globalni Novartisovi mreži. V različnih fazah v raziskavah in razvoju ter proizvodnji skrbimo za več kot polovico strateško najpomembnejših Novartisovih inovativnih zdravil, kar kaže na izjemno zaupanje Novartisa v slovensko znanje in strokovnjake.«

Korporacija je lani nadaljevala močan naložbeni cikel v Sloveniji. Investicije so dosegle 257 milijonov evrov, pri čemer je bil poudarek na gradnji novih objektov in uvajanju novih tehnologij, vključno z digitalizacijo, avtomatizacijo in uporabo umetne inteligence.

Med največjimi naložbami so gradnje proizvodnega obrata za aseptične izdelke v Ljubljani, centra za tehnični razvoj bioloških zdravil v Mengšu in večnamenskega obrata za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin v Mengšu. V začetku februarja bodo v Mengšu odprli tudi nov obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev, ki so pomemben del prebojnih celičnih in genskih terapij. To bo prvi Novartisov obrat te vrste v Evropi.

Vključevanje pacientov v študije

V letu 2024 so inovativna zdravila tega farmacevta na različnih terapevtskih področjih v Sloveniji dosegla več kot 80.000 bolnikov. Več deset slovenskih bolnikov je vključenih v klinične študije inovativnih zdravil na terapevtskih področjih kardiologije, onkologije, nevrologije (MS), bolezni ledvic in sladkorne bolezni, kar jim omogoča zgodnji dostop do novih načinov zdravljenja.