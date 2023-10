Nove polnilnice predvsem hitre

V prispevku preberite:

Električni avtomobili, ne glede na to, kako dobri in cenovno bolj dosegljivi kdaj bodo, brez polnilne infrastrukture ne bodo mogli uspeti. To bo še dolgo njihova šibka točka. EU je na tem področju postavila zahteve za širitev, stvari se (tudi pri nas) premikajo naprej. Toda, ali dovolj hitro? Kot kaže nedavna analiza, tudi uporabniška izkušnja električnih polnilnic ni vedno najboljša, če lepo rečemo, je veliko prostora za izboljšave.