V javni razpravi še ena novela ZGD

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo predlog novele zakona o gospodarskih družbah in ga do 18. julija dalo v javno razpravo. Osnutek med drugim prinaša podlago za izvedbo virtualnih skupščin delničarjev v delniških družbah, ki so se že lahko izvajale v času epidemije covid-19 kot začasni ukrep.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da se z novelo v slovenski pravni red delno prenašata dve direktivi Evropskega parlamenta in sveta: direktivo s področja uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (tako imenovana digitalizacijska direktiva) in direktivo glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (tako imenovana mobilnostna direktiva).

»Na podlagi digitalizacijske direktive želimo normativno podpreti v celoti spletno ustanovitev kapitalskih družb, spletno registracijo podružnic tujih podjetij in spletni vpis dokumentov in informacij v sodni register. Pri tem je pomembna novost ta, da se vlagateljem ne bo več treba osebno zglasiti pri katerem koli organu,« navajajo na ministrstvu. Dodajajo, da želijo z spremembo zakona rediti tudi pravila izmenjave podatkov o prepovedi opravljanja funkcije direktorja med pristojnimi organi držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora. Na podlagi mobilnostne direktive pa dopolnjujejo pravila o čezmejnih združitvah kapitalskih družb in določamo nova pravila o čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb, ki do sedaj niso bile urejena.

Novela naj bi uredila izvedbo virtualnih skupščin delničarjev v delniških družbah, ki pa so se v času epidemije že izvajale, saj je vlada z interventnim zakonom to omogočila tudi družbam, ki tega nimajo zapisnega v statutu. To pa že ima večina borznih družb, saj je te smernice prinesel tudi spremenjeni kodeks javnih delniških družb. Kar nekaj podjetij je v praksi že izvedlo virtualno skupščino.