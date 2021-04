Ob koncu leta upad zadolženosti evrskega območja

V nadaljevanju preberite:

Javni dolg držav EU je konec lanskega leta znašal 90,8 odstotka BDP. Lani se je povečal za več kot 13 odstotnih točk BDP, kažejo podatki evropskega statističnega urada. Slovenija je sicer med bolj zadolženimi članicami, a je njen dolg pod povprečjem EU. Katere so najbolj zadolžene članice in katere so vračale posojila? Kako je epidemija vplivala na rast javnega dolga?