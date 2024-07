Nepremičninski spor dveh premožnih primorskih družin

V nadaljevanju preberite:

Predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer je za Delo potrdila, da se je prodaja poslovne stavbe Splošne plovbe Portorož preselila na sodišče. Tožbo je vložilo podjetje Biostile iz Komna, ki je v lasti družine Kosmina. Njena najbolj znana članica je najverjetneje Herta Kosmina, petinska lastnica podjetja, sicer pa redna gostja različnih komercialnih oddaj, v katerih promovira prehranska dopolnila in druge izdelke, ki jih prodaja njeno podjetje.

Medtem ko so se Poličevi, ena najpremožnejših primorskih družin, veselili ob podpisu kupoprodajne pogodbe za portoroško strateško nepremičnino, je družina Kosmina pripravljala tožbo. »Pravdni postopek je v fazi vročanja tožbe toženi stranki, zato še niso podani pogoji za razpis naroka. Tožena stranka v obravnavani zadevi je Splošna plovba Portorož. Postopek se vodi zaradi sklenitve prodajne pogodbe – tožeča stranka zahteva od tožene stranke sklenitev prodajne pogodbe,« so nam sporočili s koprskega okrožnega sodišča. Zakaj se Biostile odločil za tožbo? Kje in kdaj so se z nemškim lastnikom Splošne plovbe dogovorili za posel?