Obrat pri obrestih za dolgoročne depozite

Ob naraščajočih stroških za najem kredita so se od skoraj ničle odlepile tudi obrestne mere za dolgoročne vloge gospodinjstev. Medtem so obrestne mere za vloge do enega leta še vedno blizu ničle in tako še ne sledijo povprečnim trendom v evrski deželi. Kaj se dogaja z obrestnimi merami za depozite in posojila? Kaj pravijo v bankah glede obrestnih mer in povpraševanja po depozitih?