Obresti se vračajo v naše življenje

V nadaljevanju preberite:

Po več kot desetletju se obrestne mere vračajo v naše življenje in bodo opazno spremenile način razmišljanja na vseh ravneh življenja, od vsakodnevnih nakupov do zadolževanja in seveda varčevanja. Tudi hranilne vloge postajajo spet zanimive, čeprav so donosi nižji od rasti cen. Kje vse in kako se dvig obrestnih mer že pozna, kjer se spremembe še pričakujemo in na kaj bodo morali biti prebivalci pozorni?