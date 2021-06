Od pasjega mladička do pasje znamke

V nadaljevanju preberite:

Začetku poslovne poti Pie Vrezner in Primoža Sile je botroval kuža Conor. Pia je kmalu po prihodu mladička v njun dom začela pisati blog o vsakodnevnih dogodivščinah z njim. Razvoja izdelkov in lastne blagovne znamke sta se lotila bolj naključno. Za obiskovanje pasje šole sta za svoje potrebe razvila večnamenski pas s torbicami, nad katerim so bili navdušeni ostali tečajniki. To je bil tisti povod, da sta se pred dobrim letom dni lotila razvoja pasje blagovne znamke.