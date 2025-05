Počasna priprava projektov zavira razvoj in gospodarsko rast

V nadaljevanju preberite:

Čeprav sta proračunski in evropski denar na voljo, se zdi, da ima država težave pri pripravi projektov. Dolgotrajni postopki umeščanja v prostor, pridobivanja dovoljenj in tudi zapleti v javnem naročanju se vse bolj kažejo kot resna ovira slovenskemu razvoju in tudi kot zaviralec gospodarske rasti. Kako (ne)uspešno Slovenija koristi sredstva EU? Zakaj je črpanje počasno? Kakšna je realizacija državnega proračuna za investicije? Kakšno je stanje v gradbeništvu in kakšne so napovedi? Zakaj težave pri pripravi projektov vplivajo na slovensko gospodarsko rast in razvoj?