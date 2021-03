Odpiranje ponudb za gradnjo prvega dela drugega tira

Na 2TDK bodo dopoldne odprli finančne ponudbe treh gradbincev, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira na odseku med Divačo in Črnim Kalom. Cena je limitirana na 472 milijonov evrov, 2TDK pa bo posel oddal najbolj ugodnemu ponudniku. V družbi načrtujejo, da bi pogodbo lahko podpisali še ta mesec z deli pa bi lahko začeli maja 2TDK je usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznal avstrijskemu Strabagu z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir, Kolektorju CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin ter turškemu Cengizu.Ta teden je državna revizijska komisija zavrnila revizijski zahtevek Gorenjske gradbene družbe, ki se nanaša na del med Divačo in Črnim Kalom, v prihodnjih dneh pa bo odločila še o zahtevku za del Črni Kal-Koper.