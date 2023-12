Odprtje ameriško-slovenskega kluba v Washingtonu

V nadaljevanju preberite:

Na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu so prejšnji teden postavili temelje ameriško-slovenskega kluba (American-Slovenian Club ASC), katerega vizija je pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu na ameriški trg ter povezava vseh, ki že delujejo na njem. Kdo so ustanovitelji, kdo vodijo klub in kaj želijo s klubom prispevati?