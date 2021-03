OECD močno popravil navzgor napoved svetovne rasti

Letošnje gospodarsko okrevanje je v povprečju precej boljše od pričakovanj, ugotavlja Organizacija z ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je napoved svetovne gospodarske rasti, v primerjavi z decembrom lani, popravila navzgor za kar 1,4 odstotne točke na 5,6 odstotka. Glavni vzroki za izboljšanje globalnih gospodarskih obetov so postopna uporaba učinkovitih cepiv, dodatni močni fiskalni ukrepi v ZDA in nekaterih drugih državah ter znamenja, da se države uspešneje soočajo z ukrepi za zajezitev virusa.



Po oceni OECD bi tako svetovno gospodarstvo lahko že sredi tega leta doseglo raven BDP izpred krize, a so pri tem med posameznimi državami in regijami precejšnje razlike. Kar nekaj držav še vsaj do konca 2022 ne bo doseglo ravni s konca leta 2019. Najbolj, za kar 3,3 odstotne točke, je OECD izboljšal letošnjo napoved rasti za ZDA, kjer naj bi se BDP po zaslugi dodatnih, 1900 milijard dolarjev težkih spodbujevalnih ukrepov Bidnove administracije letos povečal za kar 6,5 odstotka, kar pomeni, da naj bi največje svetovno gospodarstvo že letos krepko nadoknadilo lanski 3,5-odstotni upad.



Okrevanje v evrskem območju bo bolj postopno, tudi zaradi nadaljevanja ukrepov za zajezitev covida v prvih mesecih 2021 in razmeroma počasnega obsega cepljenja, OECD pa je napoved zanj zdaj izboljšal s 3,6 na 3,9 odstotka, od tega za našo najpomembnejšo gospodarsko partnerico Nemčijo z 2,8 na tri odstotke. Na drugi strani so letošnje napovedi za Italijo in Francijo celo rahlo znižane (na 4,1 oziroma 5,9 odstotka) so pa izboljšane napovedi za vse večje evrske države za leto 2022, Slovenija pa v napovedi OECD tokrat ni vključena.



Analitiki pri tem opozarjajo, da se s izboljšanimi obeti za vzdržnejše svetovno gospodarsko okrevanje povečujejo tudi prihodnja inflacijska pričakovanja, osnovna inflacija pa se je že povečala v številnih razvitih državah. Presenetljivo veliko povečanje povpraševanja, še posebej na Kitajskem, je že pritisnilo na cene hrane, kovin in nafte.

