Servisi OMV bodo septembra začeli spreminjati podobo

Potem ko sta OMV Slovenijo prevzela madžarski Mol in hrvaška Ina, bodo bencinski servisi septembra začeli spreminjati podobo. Pod blagovno znamko Ina bo na trgu poslovalo 27 servisov, preostali bodo imeli blagovno znamko Mol. Predstavniki madžarske naftne družbe so bili danes na novinarski konferenci zadovoljni, da se je prevzem, s katerim bodo postali drugi igralec na slovenskem trgu, po dveh letih vendarle končal. Kot napovedujejo, stavijo na zadovoljstvo strank.

Te bodo lahko že s 1. julijem s karticami zvestobe plačevale na vseh 170 bencinskih servisih, ki so poslej v lasti Mola in Ine. Prav tako je na vseh pričakovati gorivo evo in Fresh corner. Cilj mola je, da bodo bolj konkurenčni kot tekmeci.

Jeseni bodo 39 bencinskih servisov predali Shellu, od tega 20 iz dosedanje meže Mola, 19 pa iz mreže OMV. Na katerih lokacijah natančno, pa bodo predstavili jeseni.