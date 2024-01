Opazna rast na ljubljanskem letališču, a še daleč od okrevanja

Ljubljansko letališče je lansko leto zaključilo s 30-odstotno letno rastjo števila potnikov, tako da je prepeljalo 1,27 milijona potnikov. Za primerjavo: leta 2019, v tem letu je propadla Adria Airways, je čez letališče potovalo 1,73 milijona potnikov.

Mineva 60 let, odkar je ljubljansko letališče odprto za potniški promet. Prve redne povezave z Beogradom, Dubrovnikom in Londonom je zagotavljala tedanja jugoslovanska letalska družba JAT, Adria-aviopromet pa je letela v Beograd in Alžir. V 60. letih je čez letališče potovalo več kot 47,7 milijona potnikov, zabeleženo je bilo več kot 1,1 milijona premikov letal, poskrbeli pa so približno 662 tisoč ton tovora.

Del destinacij na predkoronski ravni

Po propadu Adrie Airways in pandemiji potniški promet na letališču še ni dosegel ravni iz leta 2019. Takratni obseg potnikov pa so lani presegle povezave v Istanbul, Pariz, Varšavo, Zürich, Tel Aviv, Beograd in Niš. Z več kot 151.000 potniki je okreval tudi čarterski promet.

Predkoronske ravni torej niso dosegli, na primer, pri letih v Frankfurt, München in Bruselj, prav tako je Adria Airways letela na nekatere destinacije, ki zdaj niso več v voznem redu ljubljanskega letališča.

Tri nove povezave

V poletnem voznem redu, ki nastopi konec marca, bo z ljubljanskega letališča po napovedih letelo 22 rednih letalskih prevoznikov na vsaj 26 destinacij. Vzpostavljene bodo tri nove povezave. Najprej bo lete v Rigo konec aprila vzpostavil airBaltic, konec julija bo Iberia začela leteti v Madrid. Prevoznik Norwegian je napovedal novo povezavo v København. Po zimskem premoru se bosta vrnili povezavi Finnaira v Helsinke in Aegean Airlines v Atene.

Preliminarne napovedi prevoznikov za letenje v prihodnji poletni sezoni kažejo na desetodstotno povečanje frekvenc letov na rednih povezavah. V poletnem voznem redu bosta denimo na voljo tudi dva leta na dan v München, kar bo konec marca dodatno izboljšalo povezljivost letališča. Prevozniki v primerjavi z lansko poletno sezono napovedujejo pogostejše letenje tudi na povezavah v Beograd, Bruselj, London Heathrow, Pariz, Skopje, Varšavo in Zürich, so našteli v Fraportu Slovenija.

»Leto 2023 je prineslo preporod za ljubljansko letališče. Odlična 30-odstotna letna rast števila potnikov je znak, da je okrevanje prometa na pravi poti. Močno si prizadevamo, da mrežo letov spet vrnemo na raven pred epidemijo,« je dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.