Organska rast sončnih elektrarn, ni revolucije

V nadaljevanju preberite:

Zakon o umeščanju obnovljivih virov v prostor je namenjen zlasti organski rasti moči sončnih elektrarn, hkrati pa precej rahlja omejitve tudi za vetrne elektrarne in omogoča raziskave geotermalnega potenciala. Večje sončne in vetrne elektrarne so projekti državnega pomena, za katere je mogoča presoja prevladujočega interesa, presoje vplivov na okolje so nepotrebne, občine pa se morajo v 150 dneh odzvati na pobude investitorjev tako v velike sončne kot vetrne elektrarne. Manjše sončne elektrarne pa postajajo predpisana obveznost.