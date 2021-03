Pandemija je odnesla 90 odstotkov turistov

Nemški turoperater Tui, ki je največji turistični koncern na svetu, je med pandemijo covida-19 zabeležil dramatično zmanjšanje števila rezervacij potovanj. »V zdaj že 12 mesecih krize smo na počitnice lahko prepeljali le približno 2,5 milijona strank, kar je le kakšna desetina običajnega leta,« je za tiskovno agencijo DPA povedal izvršni direktor Fritz Joussen.



Vendar Joussen v letošnjo poletno sezono zre z optimizmom. Povpraševanje se namreč povečuje. »Trg je tu, ljudje želijo potovati,« je prejšnji teden povedal na virtualni skupščini delničarjev koncerna. Politiki morajo zdaj s cepljenjem in testiranji ustvariti pogoje za varno potovanje, je dodal Joussen. Podjetje, ki deluje v več kot sto državah in po vsem svetu zaposluje več kot 70.000 ljudi, ima zdaj za poletne počitnice vknjižene rezervacije 2,8 milijona gostov. To je približno 60 odstotkov manj kot v istem času leta 2019, to je pred krizo zaradi koronavirusa.



Lani je Tui 15. marca povsem prenehal poslovati in zaradi pandemije odpovedal vse rezervacije. Poslovno leto 2019/2020, ki se je začelo oktobra, je končal s 3,1 milijarde evrov izgube. V poslovnem letu prej je koncern ustvaril okoli 19 milijard evrov prihodkov in 416 milijonov evrov čistega dobička.



