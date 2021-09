Partnerstva podjetij z vizijo zelenega prehoda

Predstavniki Soških elektrarn in Salonita Anhovo so sklenili dogovor o preučitvi možnosti za skupno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije, saj načrtujejo postavitev sončne elektrarne v kombinaciji s proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov, so sporočili iz podjetja.Strateški cilj Salonita Anhovo je razogljičenje proizvodnje cementa in to vključuje uporabo energije iz obnovljivih virov – sončne energije in vodika, pridobljenega iz obnovljivih virov, je ob tem povedal dr., član uprave Salonita Anhovo. »Pred kratkim smo naznanili razvojne načrte, ki jih že uresničujemo in pri tem sklepamo strateška partnerstva s podjetji, ki imajo podobno vizijo v smeri zelenega prehoda.«Družba Soške elektrarne Nova Gorica, ki je eno od hčerinskih podjetij Holdinga Slovenske elektrarne, je po besedah njenega direktorja mag.specializirana za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vodnega vira, prav lani pa so postavili prvo sončno elektrarno, in sicer na strehi strojnice male HE Hubelj. Obenem je tudi izrazil zadovoljstvo s tovrstnim sodelovanjem z družbami v regiji.Kot so še navedli v sporočilu za javnost, je za Salonit Anhovo prvi korak do razogljičenja proizvodnje uvedba paketa tehnoloških rešitev, ki bodo vodile do 15-odstotnega znižanja ogljičnega odtisa do leta 2025 ter obenem omogočile znižanje preostalih emisijskih parametrov. Ta paket tehnoloških rešitev vključuje tudi investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči pet do deset megavatov in tehnologije za shranjevanje tako pridobljene energije.