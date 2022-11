Petrol borzna družba leta

Ljubljanska borza je na srečanju borznih družb z vlagatelji podelila tudi priznanja borznim družbam in članom, ki so zaznamovale zadnje leto. Po letih prevlade Krke je borzna družba leta postal Petrol.

Za Petrolom je nekaj izjemno zahtevnih obdobij, kar je posledično vplivalo tudi na povečano aktivnost vlagateljev. Član uprave Petrola Matija Bitenc se je tudi zato zahvalil prisotnemu gospodarskemu ministru Matjažu Hanu za hiter odziv po nastopu mandata in spremembo regulacije cen energentov, ki je Petrolu omogočila ponovno dobičkonosno poslovanje. Obenem pa je izrazil upanje, da bo dosežen tudi dogovor za povračilo nastale škode. Bitenc je ob tem zagotovil, da bo »vsak cent« povrnjene odškodnine porabljen za investicije v energetski prehod. Za najboljši odnos z vlagatelji je nagrado prejela NLB, katere delnice kotirajo tudi na londonski borzi.

Izvršni direktor Equinoxa Matej Rigelnik je delnice družbe pripeljal na Ljubljansko borzo. FOTO: Črt Piksi

V standardni kotaciji so novinarji in analitiki najbolje ocenili novo uvrščeno družbo Equinox. Delnice te nepremičninske družbe so bili v standardno kotacijo Ljubljanske borze uvrščene januarja letos. Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec je ob tem izrazil upanje, da bo podobnih vstopov na Ljubljansko borzo še več, obenem pa pričakuje tudi učinek naslednjega vala privatizacije.

Na trgu Sienter, ki sicer ni uradna kotacija Ljubljanske borze, gre za tako imenovano OTC trg, kjer imajo izdajatelji bistveno manj obveznosti poročanja in razkrivanja cenovno občutljivih informacij, je priznanje prejela Elektro Primorska. Za najboljšega borznega člana je priznanje prejela hrvaška borznoposredniška hiša Intercapital.