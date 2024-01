Petrol načrtuje tretjino večji dobiček

V nadaljevanju preberite:

Petrol letos načrtuje 156,5 milijona evrov čistega dobička skupine, kar je približno tretjino več, kot je naftni trgovec načrtoval lani. Kosmati poslovni izid, to so marže, ki jih trgovec ustvari s prodajo, se bo povečal za 4,5 odstotka in dosegel 705,6 milijona evrov. Koliko in kaj bo Petrol letos prodajal? Koliko bo namenil za naložbe? Pa tudi o tem, da Drago Kavšek prihodnji teden še ne bo zasedel mesta člana uprave.