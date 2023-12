Petrol zaradi vladnih ukrepov preložil poslovni načrt

Potem ko sta upravo Petrola v zadnjem obdobju zapustila predsednica Nada Drobne Popovič in Matija Bitenc, je nadzorni svet imenoval dva nova člana uprave. To sta Metod Podkrižnik, ki bo petletni mandat nastopil z novim letom, in Drago Kavšek, ki bo upravo okrepil v začetku februarja.

Metod Podkrižnik bo odgovoren za področje prodaje podjetjem in javnemu sektorju, zemeljski plin, električno energijo in operativno poslovanje. Podkrižnik, po izobrazbi diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih ved, je bil član nadzornega sveta Petrola med letoma 2017 in 2021. Podkrižnik je bil takrat član uprave Luke Koper, ko jo je vodil Dimitrij Zadel. Drago Kavšek bo v upravi Petrola odgovoren za področje financ. Trenutno je član uprave banke Intesa Sanpaolo.

Petrol je že prejšnji teden razkril, da na ustavnem sodišču izpodbija uredbo o znižanju dovoljenih marž pri prodaji naftnih derivatov. Ta ukrep je tako škodljiv, da ima družba težave pri sestavljanju poslovnega načrta za prihodnje leto.

»Pogoji poslovanja skupine Petrol so se s sprejetjem uredbe o spremembi uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero se močno znižujejo regulirane marže za neosvinčeni motorni bencin in dizel na slovenskem trgu, bistveno zaostrili. Družba je 4. 12. 2023 vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti te Uredbe ter predlog za začasno zadržanje izvrševanja te uredbe. Zaradi navedenih okoliščin Petrol poslovnega načrta za leto 2024 ne bo mogel sprejeti v skladu z objavljenim finančnim koledarjem,« sporočajo iz največjega trgovca z naftnimi derivati.