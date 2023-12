Petrol pošilja znižanje marž na ustavno sodišče

Petrol je vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ter predlog za začasno zadržanje izvrševanja uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Pobudo je družba Petrol pripravila v luči nedavnih odločitev vlade o znižanju reguliranih marž za naftne derivate s 5. decembrom, pojasnjujejo v družbi, kjer menijo, da so sprejeti ukrepi nesorazmerni in v nasprotju z zakonom o kontroli cen. Vlada je znižala najvišji dovoljeni marži za bencin in dizel za tri cente oziroma 30 odstotkov.

»Poudarjamo, da takšna marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih, pri čemer je pridobitnost temelj gospodarske dejavnosti, kot to priznava praksa Ustavnega sodišča. Regulirana marža je že od 17. avgusta leta 2022 nespremenjena in bistveno povečani stroški poslovanja v letu 2023 otežujejo pogoje poslovanja naftnih trgovcev.

Marža naftnih trgovcev prav tako predstavlja majhen delež v strukturi končne maloprodajne cene. Poleg tega že trenutno veljavne marže za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo v Republiki Sloveniji po podatkih Evropske komisije dosegajo le 45,1 odstotka oziroma 39,5 odstotka povprečja Evropske unije,« so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili s Petrola.

Dodajajo, da morajo trgovci iz marž pokriti višje stroške poslovanja, vključno s stroški transporta, delovanja bencinskih servisov, zaposlenih, podpornih služb, marketinga in amortizacije: » Posledično takšna regulacija vpliva na znižanje razpoložljivih sredstev za investicije v zeleno tranzicijo, tj. odmik od tehnologij fosilnih goriv proti gorivom in energentom z nižjim ogljičnim odtisom.«