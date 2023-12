Iz uprave Petrola se poslavlja tudi Matija Bitenc

Iz uprave energetske družbe Petrol se po nekaj manj kot štirih letih poslavlja Matija Bitenc. Nadzorniki so njegov odstop sprejeli na današnji seji, ob tem pa so v Petrolu zapisali, da se bo Bitenc, ki je tudi glavni direktor družbe Geoplin, posvetil izključno vodenju tega veletrgovca s plinom iz Petrolove skupine.

Bitenc je funkcijo nastopil marca 2020, v upravi največjega trgovca z naftnimi derivati v državi pa je bil odgovoren za finance, računovodstvo, zakladništvo, poslovno inteligenco, kontroling, upravljanje tveganj in zaledno pisarno.

Zadnja v nizu sprememb v upravi Petrola

Funkcija člana uprave mu bo prenehala danes, a bo v Petrolu z namenom primopredaje poslov ostal aktiven še do vključno 4. januarja.

Bitenc je do zdaj združeval funkciji člana uprave Petrola in glavnega direktorja v Geoplinu, »vendar se je zaradi obsežnosti in kompleksnosti obeh vlog odločil, da se bo v prihodnje osredotočil izključno na vodenje Geoplina,« so v sporočilu prek spletnih strani Ljubljanske borze zapisali v Petrolu.

Bitenčev odhod je zadnja v nizu sprememb v upravi enega največjih slovenskih podjetij, v katerem ima pomembno lastniško vlogo tudi država. Že julija je odstopil član uprave Jože Bajuk, novembra pa je svoj mandat sporazumno predčasno zaključila predsednica uprave Nada Drobne Popović. Petrolovo upravo zdaj vodi Sašo Berger, v njej so še Jože Smolič, Marko Nincević in delavski direktor Zoran Gračner. Pojasnila o zadnjih kadrovskih spremembah je sicer od nadzornikov Petrola do 20. decembra prosil Slovenski državni holding.

Pobuda za oceno ustavnosti

Druga velika trenutna tema v Petrolu je odločitev vlade iz minulega tedna, da tudi z znižanjem najvišjih dovoljenih marž trgovcev zniža cene pogonskih goriv.

Nadzorni svet se je tako danes seznanil z negativnim vplivom te odločitve in upravo družbe pozval, »naj izvede vse, kar je v njeni moči, da bo zaščitila interese družbe in njenih deležnikov ter omejila finančno škodo, ki izhaja iz sprejetih regulativnih sprememb«.

Petrol je ta teden že sporočil, da je na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je vlada uveljavila svojo odločitev, s predlogom za njeno začasno zadržanje.