Petrolov poslovni načrt pod pritiskom regulacije

Skupina Petrol bo letos po načrtih ustvarila 6,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, EBITDA v višini 339 milijonov evrov in čisti dobiček v višini 177,8 milijona evrov, s tem pa izboljšala finančne kazalnike. Poslovni načrt po navedbah družbe odraža »premišljeno prilagajanje zahtevnim razmeram in zavezanost k doseganju dolgoročnih ciljev«.

Kot so po potrditvi poslovnega načrta na seji nadzornega sveta v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze zapisali v Petrolu, se zavedajo, da bo letošnje leto zaznamovano z nadaljnjo nestanovitnostjo na globalnih energetskih trgih, ki jo poganjajo geopolitične napetosti, inflacija in regulacija cen energentov.

»Predvsem v Sloveniji, ki je za skupino Petrol največji trg, nizke marže na naftne derivate ter stroge regulatorne omejitve še naprej povzročajo pritisk na poslovanje. Čeprav napovedi kažejo na postopno umirjanje cen energentov, bodo regulatorne zahteve in z zelenim prehodom povezani stroški, kot so povečanje deleža biogoriv in okoljska zakonodaja, še vedno predstavljali izziv,« so poudarili.

Pol naložb v energetsko tranzicijo

Skupina Petrol bo svojo dejavnost prilagajala tem razmeram z nadaljnjo optimizacijo procesov in stroškovno učinkovitostjo. Cilj je zagotoviti dolgoročno stabilnost ter uspešnost poslovanja, tudi z dodatnimi naložbami v digitalizacijo ter z uvajanjem ukrepov za izboljšanje operativne učinkovitosti, so poudarili v družbi.

Hkrati bo skupina po njihovih navedbah posvetila posebno skrb obvladovanju tveganj in krepitvi kapitalske strukture. »Na ta način bo naslovila ključne izzive in se še naprej prilagajala spremenjenim razmeram na energetskih trgih,« so pojasnili.

Za neto naložbe je v skupini letos predvidenih 150 milijonov evrov, pri čemer bo več kot polovica teh sredstev namenjenih projektom energetske tranzicije, vključno z vlaganji v obnovljive vire energije, digitalizacijo in širitev ponudbe na področju mobilnosti.

Glede strateških usmeritev so zapisali, da ključna ostaja stabilnost energetskih virov v povezavi z energetsko tranzicijo. Poleg modernizacije prodajnih mest in uvajanja novih vsebin intenzivno razvijajo projekte na področju obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne in vetrne elektrarne, ter širijo mrežo električnih polnilnic in ponudbo energetskih rešitev za posameznike in podjetja, so zapisali.

Petrol hoče rasti tudi pri električnih polnilnicah

»Naša ambicija rasti vključuje širitev števila prodajnih mest v regiji, pri čemer ohranjamo vodilno mesto tako v segmentu klasičnih prodajnih mest kot tudi polnilnih mest za električna vozila,« so dodali.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih lani ustvarila 4,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leto prej. Čisti dobiček se je na ravni skupine okrepil za 30 odstotkov in je dosegel 123,6 milijona evrov.

Po januarja lani objavljenem načrtu naj bi skupina v letu 2024 ustvarila 5,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, EBITDA v višini 304,6 milijona evrov in čisti dobiček v višini 156,5 milijona evrov.